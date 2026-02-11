Gurupi oferece alternativas para o Carnaval: Veneza Plaza e Pesque Pague Koisaboa recebem foliões

Além da programação oficial na Avenida C, estabelecimentos privados propõem festas em ambientes seguros e temáticos com música ao vivo, gastronomia e marchinhas tradicionais

Além da programação oficial na Avenida C, estabelecimentos privados propõem festas em ambientes seguros e temáticos com música ao vivo, gastronomia e marchinhas tradicionais

Gurupi conta com alternativas para quem deseja curtir o Carnaval em ambientes seguros e aconchegantes. Enquanto a Prefeitura organiza a programação oficial na Avenida C, com aproximadamente 14 blocos no setor Nova Fronteira, dois estabelecimentos privados oferecem opções diferenciadas: o Veneza Plaza Hotel e o Pesque Pague Koisaboa, ambos com atrações musicais, gastronomia e ambiente familiar.

Veneza Plaza Hotel: conforto e segurança

O Veneza Plaza Hotel inicia sua programação carnavalesca nesta quarta-feira (11) com apresentação de Paulinho Braga. As atrações acontecem tanto na área interna do hotel quanto na calçada, oferecendo aos turistas e moradores de Gurupi diversão sem necessidade de sair do estabelecimento.

Segundo a organizadora do evento, Keila Poletto, a proposta é oferecer uma experiência segura e conveniente, com boa música, alimentação e bebidas em um ambiente controlado.

Pesque Pague Koisaboa: natureza e tradição

O Pesque Pague e Restaurante Koisaboa inova este ano com uma programação especial dedicada ao Carnaval tradicional, com marchinhas, som ao vivo e ambiente decorado tematicamente. O local oferece cerveja gelada, cardápio amplo e a possibilidade de curtir a festa em contato com a natureza.

Programação Oficial do Carnaval de Gurupi

Pelo segundo ano consecutivo, o evento será realizado na Avenida C, no setor Nova Fronteira.

A estrutura do Carnaval de Gurupi 2026 contará com 40 metros de arquibancadas cobertas, camarotes empresariais, camarote oficial da Prefeitura, camarote exclusivo para a imprensa, estúdio para transmissões ao vivo, além de um túnel com 18×50 metros. O espaço inclui ainda uma ampla praça de alimentação de 20×60 metros, totalmente coberta e com piso adequado para garantir conforto e acessibilidade ao público.

O circuito será 100% fechado e monitorado. Estarão disponíveis 100 banheiros químicos e uma equipe de apoio especializada com cerca de 70 profissionais, voltados à organização, orientação e suporte aos foliões. A festa contará também com estandes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde (SAMU), Secretaria Municipal da Mulher – com a campanha “Não é Não!” – e um espaço exclusivo para embarque e desembarque destinado a motoristas de aplicativo previamente cadastrados.

Atrações musicais

O Carnaval de Gurupi 2026 será realizado entre os dias 13 e 16 de fevereiro. A programação reunirá grandes atrações nacionais, como Patchanka, Jefferson Morais, Vitinho Imperador, Rapazolla e Voa Dois, além de mais de 40 atrações regionais, garantindo quatro dias de música, diversão e celebração para todos os públicos.