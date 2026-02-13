Tudo pronto! Carnaval de Gurupi 2026 começa nesta sexta-feira com grandes atrações e programação diversificada

A contagem regressiva terminou! Começa nesta sexta-feira, 13, o Carnaval de Gurupi 2026, consolidado como o Maior do Norte do Brasil, e já na primeira noite traz como um dos grandes destaques a banda Patchanka, atração nacional que promete arrastar uma multidão no Circuito Oficial. A Prefeitura de Gurupi preparou uma grande estrutura para receber os foliões com segurança reforçada, organização e uma programação repleta de atrações nacionais e regionais.

Por Redação

A abertura oficial acontece às 17h, dando início a uma maratona de shows que seguirá até a madrugada, tanto no Circuito Oficial quanto no povoado Trevo da Praia. A expectativa é de mais uma edição histórica, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo na Capital da Amizade.

Abertura oficial e desfile das Secretarias

A programação começa às 17h com a Abertura Oficial e o tradicional desfile das Secretarias Municipais, repetindo o mesmo trajeto do ano passado: saída da Rua 01, em frente à sede da Prefeitura, seguindo até o Parque Mutuca, no Centro da cidade.

Participam do desfile a Secretaria Municipal de Saúde; Assistência Social; Mulher e Cidadania; Juventude e Esportes, entre outras pastas, levando para as ruas mensagens de conscientização, prevenção e cidadania, além de muita animação para marcar o início da folia.

Nesse desfile de abertura se apresentam as atrações regionais Silon Santos e Clube do Samba.

Trevo da Praia também entra na folia

A partir das 21h, o povoado Trevo da Praia terá programação especial, garantindo que a festa chegue a diferentes pontos da cidade:

– 21h – Rafael Barbosa

– 23h – Tri Show

– 01h – Meninas do Piseiro

Patchanka é um dos destaques da noite

No Circuito Oficial, a programação começa às 21h e segue até o amanhecer. Entre os pontos altos da noite está a banda Patchanka, atração nacional que promete arrastar uma multidão. Reconhecida por sua energia contagiante, repertório vibrante e forte presença de palco, Patchanka é conhecida por misturar axé, swing e ritmos dançantes que não deixam ninguém parado. A expectativa é de que o show, marcado para 00h, seja um dos momentos mais aguardados da primeira noite de Carnaval, reunindo foliões de todas as idades.

Além da Patchanka, a noite contará com outra atração nacional, Paulinho Braga, e uma sequência de artistas regionais que garantem diversidade musical e animação do começo ao fim.

Confira a programação da primeira noite de Carnaval em Gurupi:

– 21h – Luciana Batidão

– 21h30 – Mistura Nativa

– 22h – Will Oliveira

– 22h30 – Mary Rebouças

– 23h – Axé Hot

– 23h30 – Paulinho Braga (Atração Nacional)

– 00h – Patchanka (Atração Nacional)

– 00h30 – Balança-i

– 01h – Jhonny Marinho

– 01h30 – Zé Ottávio

– 02h – Natan Rios

– 02h30 – Rick Souza

– 03h – Di Netto

– 04h – Patrulha do Samba

– 04h30 – Projeto 1+1

A prefeita Josi Nunes reforçou o convite para que a população participe da festa com alegria e responsabilidade. “Preparamos um Carnaval grandioso, com segurança reforçada, estrutura organizada e atrações para todos os gostos. Gurupi está pronta para viver mais uma vez um dos maiores e melhores carnavais do Brasil. Esperamos todos vocês para celebrar conosco”, destacou.

Texto: Fernando Vieira – Secom Gurupi

Créditos das fotos:

Fotos do circuito: Divulgação/Secom Gurupi

Fotos da banda Patchanka: Arquivo Secom Gurupi