Tudo pronto! Carnaval de Gurupi 2026 começa nesta sexta-feira com grandes atrações e programação diversificada

A contagem regressiva terminou! Começa nesta sexta-feira, 13, o Carnaval de Gurupi 2026, consolidado como o Maior do Norte do Brasil, e já na primeira noite traz como um dos grandes destaques a banda Patchanka, atração nacional que promete arrastar uma multidão no Circuito Oficial. A Prefeitura de Gurupi preparou uma grande estrutura para receber os foliões com segurança reforçada, organização e uma programação repleta de atrações nacionais e regionais.
Por Redação
A abertura oficial acontece às 17h, dando início a uma maratona de shows que seguirá até a madrugada, tanto no Circuito Oficial quanto no povoado Trevo da Praia. A expectativa é de mais uma edição histórica, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo na Capital da Amizade.
Abertura oficial e desfile das Secretarias
A programação começa às 17h com a Abertura Oficial e o tradicional desfile das Secretarias Municipais, repetindo o mesmo trajeto do ano passado: saída da Rua 01, em frente à sede da Prefeitura, seguindo até o Parque Mutuca, no Centro da cidade.
Participam do desfile a Secretaria Municipal de Saúde; Assistência Social; Mulher e Cidadania; Juventude e Esportes, entre outras pastas, levando para as ruas mensagens de conscientização, prevenção e cidadania, além de muita animação para marcar o início da folia.
Nesse desfile de abertura se apresentam as atrações regionais Silon Santos e Clube do Samba.
Trevo da Praia também entra na folia
A partir das 21h, o povoado Trevo da Praia terá programação especial, garantindo que a festa chegue a diferentes pontos da cidade:
– 21h – Rafael Barbosa
– 23h – Tri Show
– 01h – Meninas do Piseiro
Patchanka é um dos destaques da noite
No Circuito Oficial, a programação começa às 21h e segue até o amanhecer. Entre os pontos altos da noite está a banda Patchanka, atração nacional que promete arrastar uma multidão. Reconhecida por sua energia contagiante, repertório vibrante e forte presença de palco, Patchanka é conhecida por misturar axé, swing e ritmos dançantes que não deixam ninguém parado. A expectativa é de que o show, marcado para 00h, seja um dos momentos mais aguardados da primeira noite de Carnaval, reunindo foliões de todas as idades.
Além da Patchanka, a noite contará com outra atração nacional, Paulinho Braga, e uma sequência de artistas regionais que garantem diversidade musical e animação do começo ao fim.
Confira a programação da primeira noite de Carnaval em Gurupi:
– 21h – Luciana Batidão
– 21h30 – Mistura Nativa
– 22h – Will Oliveira
– 22h30 – Mary Rebouças
– 23h – Axé Hot
– 23h30 – Paulinho Braga (Atração Nacional)
– 00h – Patchanka (Atração Nacional)
– 00h30 – Balança-i
– 01h – Jhonny Marinho
– 01h30 – Zé Ottávio
– 02h – Natan Rios
– 02h30 – Rick Souza
– 03h – Di Netto
– 04h – Patrulha do Samba
– 04h30 – Projeto 1+1
A prefeita Josi Nunes reforçou o convite para que a população participe da festa com alegria e responsabilidade. “Preparamos um Carnaval grandioso, com segurança reforçada, estrutura organizada e atrações para todos os gostos. Gurupi está pronta para viver mais uma vez um dos maiores e melhores carnavais do Brasil. Esperamos todos vocês para celebrar conosco”, destacou.
Texto: Fernando Vieira – Secom Gurupi
Créditos das fotos:
Fotos do circuito: Divulgação/Secom Gurupi
Fotos da banda Patchanka: Arquivo Secom Gurupi