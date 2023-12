Turismo no Tocantins teve movimentação financeira de mais de R$ 500 milhões em 2023

O ano de 2023 foi voltado para a estruturação dos atrativos que compõem as sete regiões turísticas do Tocantins (Cantão, Ilha do Bananal, Encantos do Jalapão, Vale dos Grandes Rios, Bico do Papagaio, Serras e Lago e Serras Gerais) com resultados que atenderam e muito as expectativas, de acordo com balanço do Governo do Tocantins, por meio Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Com uma programação diversificada, envolvendo mais de 50 municípios, a Temporada de Praia de 2023 foi uma das ações que contribuíram para alavancar a movimentação financeira do setor turístico. Além do Governo do Tocantins, as atividades reuniram esforços do Poder Legislativo ede entidades como o Sistema S. Durante a temporada, o monitoramento realizado pela Secretaria de Estado do Turismo, em 18 municípios de maior fluxo, constatou movimentação financeira de R$ 330.046.544, entre 1° e 31 de julho de 2023. Nesse período, o fluxo turístico alcançou a marca de 694.075 visitantes, destacando as Dunas do Jalapão, o atrativo mais visitado em 2023, em que 51.472 visitantes do atrativo geraram um montante financeiro de R$ 178.881.156,32.

Investimentos

Com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas, o Governo do Tocantins investiu mais de R$ 50 milhões para a promoção do segmento em todo o Estado. Os recursos fortaleceram a diversificação de opções de lazer para os turistas, simultaneamente, gerando emprego e renda para as pessoas envolvidas no turismo local.

Nessa perspectiva de fortalecer a cadeia do turismo, o Governo do Tocantins uniu forças e trabalhou para fortalecer o setor. Por meio da Agência de Fomento, obteve, recentemente, do Ministério do Turismo, mais de R$ 6 milhões para a concessão de crédito a empreendimentos turísticos, via Fundo Geral de Turismo (Fungetur). Com taxas de juros de até 5% ao ano, os recursos visam financiar empreendimentos turísticos como restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis, pousadas, centro de eventos, entre outros, além de projetos sustentáveis, como a energia solar.

Qualificação

O Governo do Estado segue investindo na cadeia do turismo. Além da qualificação dos 185 servidores da Setur, 493 pessoas, nas sete regiões turísticas, foram capacitadas para receber bem o turista, por meio do sistema de hospedagem Cama e café, além de outras ações realizadas em parceria com o Sistema S. Para a manutenção dos programas, a Secretaria de Estado do Turismo recebeu o aporte de R$ 5,5 milhões. O setor conta ainda com R$ 2 milhões que foram destinados aos parceiros Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio).

Promoção do turismo

A Secretaria de Estado do Turismo também participou ativamente na construção do Plano Plurianual (PPA 2024/2027), nos desafios do eixo temático: Desenvolvimento Produtivo, Economia Criativa, Emprego e Renda. Além de ouvir as comunidades com suas temáticas pontuais, a pasta apresentou propostas como a melhoria da infraestrutura e mais apoio em projetos do setor.

Com a grande variedade de atrativos para prática de atividades de ecoturismo, além de manifestações culturais e religiosas, o Governo do Estado investiu na promoção do destino Tocantins, apresentando suas riquezas por meio da participação em feiras nacionais, a exemplo do maior evento do mercado do turismo brasileiro, a 50ª ABAV Expo, promovido pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), realizada entre os dias 27 e 29 de setembro, no Rio de Janeiro, com um público de mais de 42 mil visitantes. As ações governamentais do Tocantins também foram destaques no Salão do Turismo, ocorrido em Brasília/DF, entre os dias 15 e 17 de dezembro.

A Setur também participou e apoiou vários eventos, como: Romarias do Bonfim ocorridas no mês de agosto (Natividade e Tabocão); Festa da Rapadura, ocorrida em julho, na cidade São Félix do Tocantins; Festejo de Nossa da Abadia, em Taguatinga; e Festa da Colheita do Capim-Dourado, em Mateiros.

“Com o sentimento de dever cumprido, acreditamos que atendemos a determinação do governador Wanderlei Barbosa, que sempre esteve comprometido com o setor do turismo, entendendo a importância dessa atividade para promover a geração de emprego e renda para a população do nosso Estado. Esperamos que as ações deste ano possam, de fato, contribuir para o trabalho de ordenamento e o fortalecimento do turismo em 2024, e aumento do fluxo de turistas em nossos atrativos”, ressalta o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho.