Coronel Álon Amaral, Diretor do SIOP, destaca atuação integrada que culminou na prisão de autor de cárcere privado da própria esposa

Por Redação

No último domingo (31) um homem de 43 anos, servidor público do Hospital Geral de Palmas foi preso por policiais militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (Paraíso), suspeito de manter em cárcere privado na residência do casal, no Povoado de Campina Verde, Município de Monte Santo (TO), sua esposa de 38 anos e grávida.

Em ação integrada do Sistema Integrado de Operações SIOP e o 8° BPM de Polícia Militar (Paraíso) foram levantadas informações no intuito de localizar o suspeito no seu local de trabalho em Palmas. Prontamente o Coordenador de Operações do SIOP na ocasião, TC Alberto, acionou a ACI e ALI do 1° BPM que deslocaram até o HGP e obtiveram informações de que o suspeito havia sido dispensado do serviço alegando dificuldades com a gravidez da companheira. O mesmo ainda estaria se deslocando de Palmas à Paraíso em uma Motocicleta HONDA/CBR 300R, Placa MWL 6754. De posse dessas informações os policiais militares do 8°BPM procederam cerco ao suspeito que foi abordado e preso nas imediações da entrada do município de Paraíso do Tocantins (TO).

A vítima foi resgatada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis e posteriormente apoiada pela Polícia Militar até a rodoviária da cidade com o objetivo de viajar até a casa de familiares no interior do Estado onde ficaria em segurança.