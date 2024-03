Dados da Jucetins mostram que cerca de 80 mil mulheres são empreendedoras ou ocupam os principais cargos nas estruturas das empresas no Tocantins

Por Redação

O Tocantins conta atualmente com 79.733 mulheres empreendedoras, sócias ou administradoras. Nesta sexta-feira, 8, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, esse levantamento feito pela Junta Comercial do Tocantins (Jucetins) mostra a importância delas para o desenvolvimento econômico estadual.

Atualmente, dentro da estrutura das empresas com registro ativo no Tocantins, há 42.293 empresárias, 21.169 sócias, 1 acionista, 47 sócias-gerentes, 34 diretoras, 1 conselheira de administração e 16.188 administradoras.

Para o presidente da Jucetins, Issam Saado, é animador identificar o crescimento do cenário empresarial feminino. “A Jucetins está preparada para atender as empreendedoras e ajudá-las a realizarem o sonho de tirar suas empresas do papel. Atualmente, o nosso quadro de servidores é formado em mais de 60% por mulheres. A usuária vai encontrar, em nosso órgão, uma equipe dedicada e competente para atendê-las da melhor forma possível”, destaca Issam.

Uma das mulheres que resolveu investir no Tocantins nos últimos anos foi a empresária e publicitária Krysna Vieira. Ela abriu uma agência de marketing, publicidade e propaganda, em Palmas, há 4 anos, para “tirar os seus sonhos do papel”.

“O Tocantins é minha casa, meu desejo é contribuir com o crescimento do meu estado. Meus clientes são como parte da minha família e me sinto realizada em manter minha empresa crescendo aqui”, destaca a empresária.

Krysna afirma que os desafios são diários, pois segundo ela “o mercado é cada dia mais exigente e cada vez mais a expectativa do perfeito é maior”. “Faça o que te traz prazer, o que não rouba a sua paz, acredite no processo e busque ajuda. Você é capaz”, recomenda Krysna para outras mulheres.

Usuárias da Jucetins

Na Jucetins, os profissionais da contabilidade são as principais usuárias dos serviços de registro empresarial. São elas que cuidam dos trâmites para abertura, alteração e baixa para empresários e empresárias.

Dentre as contadoras que frequentemente utilizam o sistema Simplifica Tocantins para abrir empresas, está a profissional Julyana Brito, de Araguaína. Ela conta que fez o curso de contabilidade influenciada pelo pai e abriu o seu escritório por observar que a cidade estava cheia de oportunidades. “Com muito estudo e conhecimento na área, comecei a captar os primeiros clientes e, desde então, estamos em exponente crescimento”, afirma a contadora.

Ela explica que o cenário contábil historicamente foi dominado por homens, mas hoje em dia cada vez mais mulheres assumem papéis de liderança na profissão.

“Uma das mudanças mais notáveis é o reconhecimento crescente do valor das habilidades e das perspectivas que as mulheres trazem para a contabilidade. A ênfase crescente na diversidade e a inclusão têm levado as empresas a valorizarem a contribuição única que as mulheres podem oferecer”, reforça.

Julyana afirma também que inicialmente atendia um público menor de empreendedoras, mas que atualmente o número de mulheres abrindo empresas já supera o de homens em seu escritório. “No meu entendimento, o principal fator se deve ao empoderamento econômico. As mulheres estão buscando independência financeira e autonomia ao abrir seus próprios negócios. Isso oferece a oportunidade de controlar seu próprio destino profissional e financeiro”, frisa.