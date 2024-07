Operação Virtude 2024: SSP/SIOP intensifica combate à violência contra idosos na Região Sul

Por Redação

A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSPTO), por meio da Polícia Civil e do Sistema Integrado de Operações (SIOP), está reforçando seus esforços no combate à violência contra a pessoa idosa através da Operação Virtude. As ações ocorrem ao longo de junho e julho, com atividades ostensivas, educativas e repressivas em diversas regiões do Estado, todas sob a coordenação estadual do Coronel Álon Amaral.

Em Gurupi e região sul, uma série de palestras e atividades está sendo conduzida pelo Coronel Álon Amaral durante o período da operação, que acontece de junho a julho de 2024. Uma das principais ações inclui uma palestra no Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi (IPASGU), que reuniu idosos assistidos, autoridades locais e especialistas em segurança pública, incluindo o Deputado Estadual Eduardo Dertins, a Drª Leila Bonagura, o Coordenador Estadual da Operação Virtude Coronel Álon Amaral, a Secretária Municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi Cristina Donato, a Agente de Polícia Andiara Franco representando a Delegacia da Mulher e Vulnerável de Gurupi, o Agente de Polícia Charles Robson, além da representante da APAE Vivian e a equipe técnica do SIOP.

A palestra abordou os tipos de violência contra idosos, os fatores contribuintes e suas consequências, destacando a importância da denúncia de abusos e crimes.

A Operação Virtude é uma iniciativa nacional do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), e teve início em 10 de junho, estendendo-se até 11 de julho de 2024. Em alinhamento com o Junho Violeta, mês dedicado à conscientização sobre a violência contra idosos, a operação busca sensibilizar a sociedade e fortalecer a rede de proteção a essa população vulnerável, integrando as forças de Segurança Pública.

Denúncias de violência contra idosos podem ser feitas pelos telefones 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil), ou pelo site da Delegacia Virtual: delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

Respeito não tem idade. Denuncie!