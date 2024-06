Secretária Estadual da Mulher Recebe Título Honorífico de Cidadã Gurupiense

Por Wesley Silas

Em reconhecimento a importantes ações como a implantação da Casa da Mulher Tocantinense, a Secretária Estadual da Mulher, Berenice Barbosa, será homenageada nesta segunda-feira, 17, com o Título Honorífico de Cidadã Gurupiense.

Desde que assumiu o cargo, Berenice Barbosa, irmã do governador Wanderlei Barbosa, tem demonstrado um compromisso genuíno na defesa dos direitos das mulheres em Gurupi e em todo o estado do Tocantins. Sua gestão é marcada pela busca incessante por melhorias e avanços na proteção e valorização feminina.

Em Gurupi, Berenice trabalha em estreita colaboração com a prefeita Josi Nunes, que tem se destacado pelo incentivo à participação feminina em sua administração, com a presidente do Instituto Roda Vive, Leila Bonagura e com a Secretária Municipal das Mulheres, Cristina Donato. Juntas, elas formam uma equipe dedicada à promoção do empoderamento feminino e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A principal bandeira da gestão de Berenice é a consolidação e implantação da Casa da Mulher Tocantinense, um espaço destinado a acolher mulheres vítimas de violência e a oferecer as condições necessárias para que elas possam retomar suas vidas com dignidade e independência. Localizada no Park Filó Moreira, a Casa será um marco de apoio e fortalecimento das mulheres do Sul do Tocantins.

Essa homenagem à Berenice Barbosa é um reconhecimento de sua dedicação e dos impactos positivos de seu trabalho na vida de tantas mulheres.