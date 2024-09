Dra. Ariane Stival: Transformando o agro com o poder da fé

Por Giovanni Salera Júnior

Dra. Ariane Pena Bueno Santos Stival é uma profissional de múltiplos talentos com uma carreira diversificada, que inclui Medicina, ensino superior, gestão, coaching integral sistêmico e análise de perfil comportamental. Ela se formou em Medicina pelo Centro Universitário UNIRG e possui pós-graduação em Ultrassonografia pela PUC-GO e em Neurociência e Performance Humana pela Faculdade FEBRACIS. Durante quatro anos, atuou como professora e coordenadora da disciplina de Introdução à Clínica Médica na Faculdade de Medicina – UNIRG. Além disso, tem uma década de experiência em atendimento ambulatorial e na gestão de clínica de ultrassonografia. Atualmente, Dra. Ariane Stival é vice-presidente do Fazendão Agronegócio (@fazendaoagronegocio), que, em 20 anos, vivenciou um crescimento impressionante, alcançando a 79ª posição no ranking das 100 maiores empresas do agronegócio brasileiro, segundo a FORBES. Ela é a idealizadora do projeto “Bíblia Juntos” (@bibliajuntos), que é base do sucesso do Fazendão e tem influenciado positivamente todo o agronegócio do Tocantins. O “Bíblia Juntos” visa integrar os valores cristãos ao cotidiano das empresas por meio da leitura diária da Bíblia, oferecendo uma abordagem inovadora e inspiradora para a gestão empresarial, fundamentada no cuidado e amor de Deus. Este projeto está transformando o modo como as empresas e organizações atuam, promovendo uma forma de gerenciar alicerçada em princípios cristãos e no compromisso com a excelência.

Dra. Ariane Stival é uma mulher de fé, visionária, capacitada e generosa, que valoriza profundamente sua condição de “filha amada do Pai”. Mãe e esposa dedicada, ela é apaixonada pelo ser humano e se dedica a transformar vidas com um grande sentimento de servir e uma alegria contagiante.

Nascida em 1984 em Goiânia (GO), Ariane é filha do odontólogo Eliseu Júlio de Araújo Pena e da empresária Simone Stival Bueno Pena. Ela cresceu na capital goiana, perto de parentes, avós, tios, primos e muitos amigos, estudando nos melhores colégios e recebendo uma excelente formação em língua inglesa e cultura em geral.

Aos 19 anos, mudou-se para Gurupi, no sul do Tocantins, para iniciar sua formação em Medicina no Centro Universitário UNIRG.

Em Gurupi, conhecida como “Capital da Amizade”, dedicou-se ao seu crescimento intelectual e profissional, mas também teve seu coração tocado.

Foi lá que conheceu o jovem empresário e médico veterinário Volney Aquino Santos, natural de Uruaçu (GO) e filho dos empresários Aurelino Antônio dos Santos e Vera Lúcia Aquino Santos. Volney é conhecido pela inteligência, ética nos negócios, trato respeitoso com as pessoas, princípios cristãos e presença constante na igreja.

Compartilhando raízes goianas, valores e gostos comuns, o que começou como uma amizade logo se transformou em uma intensa paixão.

Ariane e Volney começaram a namorar e, algum tempo depois, se casaram, unindo sua fé, princípios e talentos.

As bênçãos na vida do jovem casal foram abundantes, refletindo-se em vários aspectos: crescimento intelectual, ampliação da família com o nascimento dos filhos e, principalmente, uma grande prosperidade nos negócios.

Em 2004, Volney fundou o Fazendão Agronegócio (@fazendaoagronegocio), começando com uma pequena loja no centro de Gurupi. Graças a muito trabalho e dedicação, a empresa experimentou um crescimento enorme, expandindo sua sede e estabelecendo filiais e parcerias em várias cidades do Tocantins e estados vizinhos, como Bahia, Pará, Goiás e Mato Grosso.

Em 2023, o Fazendão Agronegócio foi reconhecido entre as 100 maiores empresas de soja do Brasil, no ranking da FORBES, consolidando-se como uma das mais bem-sucedidas do setor na região central do país.

Ao longo de 20 anos, o Fazendão Agronegócio superou muitas empresas tradicionais e antigas, destacando-se pela inovação e pela eficácia em um mercado extremamente competitivo.

Além de gerar inúmeros empregos e contribuir para a arrecadação de impostos, o verdadeiro destaque do Fazendão Agronegócio é seu modelo de gestão inovador, baseado em princípios cristãos e visão estratégica. Este modelo não só beneficia líderes, colaboradores e clientes, mas também tem um impacto positivo na comunidade local.

Enquanto muitos empresários, após alcançar sucesso, podem se deixar dominar pela vaidade e orgulho, abandonando os valores que marcaram o início de sua trajetória, Dra. Ariane Stival e Volney tem sido um exemplo admirável de equilíbrio e respeito às suas raízes. Eles mantêm um compromisso firme com seus princípios familiares e sua espiritualidade, liderando uma das principais empresas do setor com integridade, zelo e compaixão.

Até recentemente, o agronegócio era predominantemente um campo de trabalho masculino. A atuação da Dra. Ariane Stival no Fazendão Agronegócio tem reforçado a importância da presença feminina nesse setor, trazendo suas perspectivas e nuances. Devido ao seu excelente trabalho, ela é reconhecida como uma das principais lideranças femininas do agronegócio tocantinense.

A chave para esse grandioso sucesso do Fazendão Agronegócio está na fé em Deus e na força da união familiar, que têm sido fatores essenciais para o crescimento e a prosperidade da empresa.

PROJETO BÍBLIA JUNTOS

É com base nessa visão e princípios que nasceu o Projeto “Bíblia Juntos” (@bibliajuntos), um movimento maravilhoso liderado por Dra. Ariane Stival, que tem impactado milhares de pessoas e centenas de instituições. O projeto integra valores cristãos no cotidiano das empresas por meio da leitura diária da Bíblia, introduzindo uma abordagem inovadora e surpreendente para a gestão, fundamentada no cuidado e amor de Deus.

O lema do Projeto Bíblia Juntos é “Desbravando as páginas sagradas em 1 ano!”. A prática da leitura diária da Palavra de Deus foi incorporada à agenda do grupo Fazendão Agronegócio, promovendo integração, envolvimento e união entre os colaboradores, gestores, fornecedores e clientes.

Com seu jeito alegre, carismático e cheio de empatia, Dra. Ariane Stival toca cada colaborador e parceiro do grupo Fazendão, envolvendo-os em um abraço apertado, recheado de cuidado, valorização e pertencimento. Ela acredita que, antes de fazer parte de uma empresa ou negócio, cada pessoa faz parte da família de Deus, uma união maior que remove obstáculos, derruba barreiras, que fortalece e ajuda a superar desafios diários.

A leitura da Bíblia serve como um belo guia para nossas vidas, promovendo crescimento pessoal, familiar e profissional. Dra. Ariane Stival acredita firmemente que a Palavra de Deus é a nossa melhor orientadora e tem aplicado esses princípios em seu valioso projeto.

O Projeto “Bíblia Juntos” conta com um canal no YouTube (@bibliajuntos), onde, toda semana, aos sábados às 9 horas, um convidado especial compartilha suas experiências e conselhos nesta jornada espiritual de devocional da Bíblia.

Dra. Ariane Stival se tornou uma porta-voz do Fazendão Agronegócio, com o objetivo de expandir esse modelo inovador de gestão. Sua visão e liderança revolucionária estão influenciando todo o setor do agronegócio e se expandindo para outros segmentos sociais e empresariais em nível nacional.

Alguns projetos nascem de ideias e desejos individuais, enquanto outros são inspirados pelos Céus. O Projeto “Bíblia Juntos” é um exemplo claro disso, colocado cuidadosamente por Deus no coração de Ariane Stival como uma semente linda e preciosa. Ela está cultivando esse projeto com todo carinho e dedicação, percorrendo diversos lugares e setores, e está germinando para abençoar a vida de milhões de pessoas em todo o Brasil.

Que Deus continue a abençoar e guiar Dra. Ariane Stival, sua família, o grupo Fazendão Agronegócio e esse lindo projeto!

* Giovanni Salera Júnior

E-mail: [email protected]

Curriculum Vitae: http://lattes.cnpq.br/9410800331827187