Gurupi ganha reforço para as políticas de proteção à mulher

Nesta semana, o município foi contemplado com um veículo para a rede de proteção à mulher

por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, comemorou mais uma importante conquista para o fortalecimento da rede integrada de proteção à mulher no município. Durante uma solenidade realizada em Palmas, foi entregue uma camionete Mitsubishi L200 Triton para apoiar as ações de acolhimento e amparo às mulheres em situação de violência. A entrega faz parte de uma iniciativa do governo do estado em parceria com diversos municípios.

Para a prefeita Josi Nunes, a integração entre o município e o governo estadual é fundamental para garantir os direitos das mulheres e oferecer apoio às vítimas de violência. “Trabalhar em conjunto fortalece nossas ações. Precisamos acolher essas mulheres, garantir seus direitos e, principalmente, incentivá-las a romper o ciclo de violência”, destacou a prefeita.

O evento, realizado na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), contou com a presença da secretária Municipal da Mulher, Cristina Donato, representando a Prefeita, que destacou a importância da nova aquisição.

”Esse veículo chega em um momento importante, atendendo a uma demanda de nossa cidade. Ele será um instrumento essencial para o atendimento e amparo às mulheres vítimas de violência”, afirmou Cristina. Ela também agradeceu o empenho do governador Wanderlei Barbosa e da secretária estadual da Mulher, Berenice Barbosa, pelo compromisso em fazer com que as políticas públicas cheguem aos municípios.

Os veículos entregues a diversos municípios, incluindo Gurupi, foram adquiridos por meio de emendas parlamentares da bancada federal, com um investimento total de aproximadamente R$ 20 milhões, reforçando a rede de apoio e proteção às mulheres em todo o estado.