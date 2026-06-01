CMEC ACIG Gurupi homenageia lideranças femininas durante a 51ª Expo Gurupi

Da Redação

Ação reconheceu mulheres que estiveram à frente de empresas expositoras e contribuíram para a organização de um dos maiores eventos do sul do Tocantins.

Na sexta-feira (29), o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC ACIG Gurupi) realizou uma ação especial de reconhecimento às mulheres que desempenharam papel de destaque durante a 51ª Expo Gurupi, seja à frente de empresas expositoras, seja contribuindo diretamente para a organização e realização do evento.

A iniciativa teve como objetivo valorizar a atuação feminina em diferentes áreas da feira, evidenciando a força, a liderança e a dedicação das mulheres que ajudam a movimentar a economia, fortalecer o empreendedorismo e impulsionar negócios na região.

A entrega dos reconhecimentos foi conduzida pela presidente do CMEC ACIG Gurupi, Ellen Goveia, acompanhada das conselheiras Marilene Carvalho e Vanessa Martins, além da vice-presidente de Promoções e Eventos e Relações Institucionais, Lilia Mafalda.

Durante a ação, as representantes do conselho visitaram estandes e espaços da feira para prestar homenagem às mulheres que contribuíram para o sucesso da 51ª Expo Gurupi, destacando a importância da participação feminina em posições de liderança e tomada de decisão.

Para a presidente do CMEC ACIG Gurupi, Ellen Goveia, o reconhecimento é uma forma de valorizar trajetórias.

“Reconhecer essas mulheres é valorizar histórias de dedicação, liderança e contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade. A Expo Gurupi é um dos maiores eventos da nossa região e contar com tantas mulheres à frente de empresas, projetos e equipes demonstra a força feminina. O CMEC ACIG Gurupi, acredita que reconhecer essas trajetórias é também incentivar que mais mulheres ocupem espaços de liderança e continuem transformando realidades”, explicou a presidente do conselho.

Ao reconhecer essas lideranças, o conselho celebrou não apenas o trabalho realizado durante a Expo Gurupi, mas também a contribuição permanente dessas mulheres para o crescimento do empreendedorismo e da sociedade.