Hospital Regional de Gurupi realiza o I Encontro de Experiências e Resultados de Humanização

Ação com tema “Nossos resultados, nossa história: construindo o futuro juntos!” ocorreu na terça-feira, 05

Da Redação

O Hospital Regional de Gurupi (HRGUR) realizou, na terça-feira, 05, o I Encontro de Experiências e Resultados de Humanização, com o objetivo de apresentar os avanços e práticas desenvolvidas na unidade. Com o tema “Nossos resultados, nossa história: construindo o futuro juntos!”, o evento reuniu gestores, servidores e autoridades para celebrar a excelência do hospital e o compromisso contínuo com a qualidade do serviço público de saúde.

A ação ocorreu no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Na oportunidade, setores estratégicos do HRGUR apresentaram fluxos e indicadores de sucesso, como por exemplo: Unidade de Terapia Intensiva (UTI); Vigilância Epidemiológica, Banco de Leite Humano (BLH); além dos projetos do hospital premiados na II Mostra Estadual de Humanização.

O diretor-geral do HRG, Pedro Pires, destacou que “o evento fortaleceu a integração entre a área administrativa, técnica e multiprofissional, evidenciando o papel essencial de cada servidor na construção de um hospital mais humano e resolutivo. Promover humanização é muito importante porque fortalece o vínculo entre profissionais, pacientes e familiares. Garante também dignidade, respeito e qualidade na assistência”.

A psicóloga do Núcleo de Atenção à Saúde e a Segurança do Trabalhador (NASST/HRGUR), Teruco Higa, falou sobre o Projeto Saúde Mental Trabalho, apresentado na II Mostra de Humanização e que ganhou o 1º lugar do Eixo 3. “O nosso projeto oferta cuidado, atendendo servidores em acompanhamento psicológico, psiquiátrico, rodas de conversas e a sala de descompressão, onde fazemos massagem, aromaterapia, musicoterapia e relaxamento. É um trabalho de parceria junto à equipe da saúde do trabalhado e humanização, para cuidar dos nossos servidores. Estou muito feliz com essa premiação, porque é a área de saúde mental sendo valorizada, exercemos nosso trabalho com muita dedicação”.

Já o servidor do Núcleo de Segurança do Paciente (NQSP/HRGUR), Renato Barros, apontou que, “vivenciar essas ações reforça o orgulho das equipes em pertencer ao HRGUR. Foi uma oportunidade valiosa para evidenciar a importância do trabalho realizado diariamente, além de destacar a sensibilidade da gestão em reconhecer esse esforço em prol da população”.