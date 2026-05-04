ACIG e Unimed Gurupi anunciam condição especial para o mês maio com 50% de desconto na primeira mensalidade para novas contratações

Da Redação

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) realizou reunião com o gerente comercial da Unimed Gurupi, Daniel Leão, com o objetivo de fortalecer a parceria entre as instituições e ampliar os benefícios oferecidos aos associados.

O encontro contou com a presença do presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, do diretor Marcus Vinícius Carvalho e da gerente comercial da entidade Gislane Soares.

Durante a reunião, foram discutidas novas estratégias para impulsionar as contratações de planos empresariais, com foco na ampliação do público atendido e no fortalecimento da presença da parceria junto ao empresariado local.

Entre as iniciativas que devem ser colocadas em prática nos próximos meses, estão a realização de visitas institucionais, ações de divulgação mais estratégicas e palestras que serão realizadas nas escolas, voltadas à conscientização sobre a importância de se ter um plano de saúde, começando desde a adolescência, o pensamento sobre este assunto.

A proposta do fortalecimento da parceria institucional é reforçar o papel do plano de saúde como uma ferramenta essencial de segurança, cuidado e planejamento, contribuindo diretamente para a qualidade de vida e a tranquilidade no dia a dia.

Como resultado do alinhamento, a ACIG destaca que, no mês de maio, seus associados que aderirem ao plano empresarial, terão uma condição especial: 50% de desconto na primeira mensalidade.

A reunião foi considerada produtiva e marca mais um avanço na consolidação de parcerias estratégicas que geram valor direto para o empresariado de Gurupi e região.