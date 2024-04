Opinião: Andrea Stival; uma trajetória do bom exemplo familiar, filantrópica e empreendedora do agronegócio

Por Giovanni Salera Júnior

Em meio a tantas personalidades valorosas no mais jovem estado brasileiro – o Tocantins, uma mulher tem-se destacado de forma impressionante, tanto por sua beleza, carisma e sabedoria como pela profundidade de suas contribuições à sociedade: Andrea Noleto de Souza Stival.

Abençoada por múltiplos talentos, Andrea Stival é uma advogada renomada, agropecuarista apaixonada, empresária e líder classista brilhante, master coach inspiradora, e uma empreendedora socioambiental que tem construído um virtuoso legado com mãos firmes e coração generoso.

Formada em Direito pela Universidade Católica de Goiás e especialista nas áreas do Direito Empresarial e Penal, Andrea Stival combinou seu aprimoramento intelectual com uma sensibilidade e empatia que ultrapassam o legalismo e a simples aplicação das leis, normas e regulamentos. Seu trabalho na coordenação estadual da Execução Penal da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) e como fundadora da Associação de Amparo Social aos Maiores e Menores Infratores (ASMINA) demonstra seu olhar diferenciado para as complexas questões da justiça e da ressocialização humana.

Andrea Stival tem uma paixão pelo agronegócio que é igualmente notável. Servindo por quatro mandatos como conselheira da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) e como presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT), ela não só defendeu os interesses do setor, mas também se tornou uma grande referência, consolidando seu papel como uma das mais influentes lideranças do empreendedorismo feminino no estado.

Andrea Stival destacou-se, ainda, como gestora pública competente e de visão, deixando uma marca extremamente positiva à frente do Instituto de Gestão Previdenciária (IGEPREV), Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPT) e Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins.

Além de sua carreira profissional, Andrea Stival despontou no campo filantrópico. Sua longa contribuição com o Cooperar – Projeto Socioambiental da Cooperfrigu Alimentos, que irá completar 20 anos, é um exemplo de seu compromisso com o bem-estar de sua comunidade. Seu trabalho como vice-presidente da Associação Gurupiense dos Amigos do Basquete (AGAB) mostra sua crença no poder do esporte como ferramenta para o desenvolvimento social.

Como Master Coach formada pela Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC), Andrea Stival tem uma habilidade única de desbloquear o potencial nos outros, ajudando-os a alcançar sucesso nos negócios, no casamento e na vida pessoal. Sua liderança no Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura do Estado do Tocantins (CMEC-TO) amplia ainda mais seu impacto, estimulando uma nova geração de mulheres a seguir seus passos audaciosos.

Reconhecida com o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, Andrea Stival não é apenas uma líder, mas um símbolo de resiliência, fé e valores cristãos, dinamismo, elegância e talento.

Casada com o empresário Oswaldo Stival Júnior e mãe de João Victor e Marco Túlio, ela equilibra suas responsabilidades profissionais com a dedicação à sua família, servindo como um verdadeiro modelo de que é possível alcançar o equilíbrio entre a realização pessoal e profissional.

Andrea Stival é, sem dúvida, uma joia preciosa do nosso querido Tocantins. Sua vida é um referencial valioso de que com paixão, persistência, entrega e compaixão, podemos sonhar com um mundo melhor, mas não só isso, pois sua biografia nos demonstra que é possível alcançar nossos maiores objetivos e melhores sonhos. Por essas razões que essa mulher virtuosa tem conquistado tantos amigos, seguidores e admiradores.

Andrea Stival, sua trajetória de incansável dedicação e liderança é uma inspiração contínua para todos tocantinenses, demonstrando que a verdadeira grandeza vem da capacidade de tocar e fazer florescer as vidas ao nosso redor. E isso ela faz com uma maestria incrível!!!

