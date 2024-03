Primeira-dama Karynne Sotero participa de encontro com mais de 200 mulheres em Itapiratins

Por Redação

A primeira-dama e secretária Extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, participou, neste sábado, 24, do I Encontro Mulheres Determinadas, em Itapiratins. O evento, realizado no auditório da Prefeitura, foi promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e contou com diversos parceiros. O prefeito de Itapiratins, Sandro Rodrigues, esteve presente na abertura do encontro.

A primeira-dama do Tocantins ressaltou a alegria de estar presente no evento, que reuniu mais de 200 mulheres. “Quero que cada uma saiba que este é um governo que enxerga todas as mulheres, por isso fiz questão de estar aqui. Saibam que Deus abençoa os pequenos inícios, acreditem nos seus propósitos e apoiem umas às outras”, aifrmou.

A anfitriã do evento, Solange Silva, primeira-dama de Itapiratins e secretária Municipal de Assistência Social, destacou o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher, para realizar o evento, tão necessário para promover reflexões neste mês da mulher. “Não saiam daqui sem abraçar a si mesmo e dizer ‘eu posso’”, disse.

Palestrais

A programação contou com as palestras de Maju Cotrim, jornalista e empreendedora, com o tema “Protagonismo feminino, ferramentas de liderança social e ocupação dos espaços”, e Tudy Vieira, coach e palestrante, que levou o tema “Você é a chave do sucesso”.