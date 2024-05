Dia da Indústria: Indústria da construção contribui para ampliar a presença feminina no mercado de trabalho do Tocantins

Com fábrica em Xambioá (TO), Votorantim Cimentos amplia oportunidades de contratação de mulheres por meio de iniciativas como o Programa de Trainee Industrial.

Por Redação

Proporcionar às mulheres melhores condições para ingressar no mercado de trabalho ainda é um desafio para empresas de diversos setores, inclusive para a indústria, tipicamente ocupada pelos homens. No mês em que se comemora o Dia Nacional da Indústria, em 25 de maio, a data é um momento a mais para refletir sobre a desigualdade de gênero e as alternativas possíveis para ampliar a participação feminina.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), as mulheres representam um quarto (25%) da força de trabalho na indústria no Brasil. No Tocantins, onde a atividade industrial movimenta a economia de pelo menos 20 municípios, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), a cidade de Xambioá representa 3% do PIB Industrial do Estado, ocupando a oitava posição dentre os municípios listados. Do total de indústrias instaladas em Xambioá, 39% são do setor de construção civil e mobiliário, como a Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, que está presente no município desde 2009.

A fábrica da Votorantim Cimentos de Xambioá opera em sintonia com as operações da empresa em todo o Brasil e está inserida nas ações que a companhia desenvolve para ampliar a participação das mulheres em cargos de liderança, como o seu Programa de Trainee Industrial 2024, que contratou jovens recém-formados na área de Engenharia para atuarem em fábricas. Das 11 pessoas aprovadas para participar do programa, oito são mulheres. É o caso da engenheira química Victoria Vital, 25 anos, que foi uma das selecionadas e começou a trabalhar em maio deste ano na fábrica de Xambioá.

Ela conheceu a rotina industrial fazendo estágio enquanto cursava Engenharia Química. Gostou tanto da experiência que buscou avançar na carreira assim que se formou, no segundo semestre de 2023, quando a Votorantim Cimentos abriu inscrições para o Programa de Trainee Industrial.

”Encontrei o que procurava há muito tempo. Fui bem recebida desde o processo seletivo e, quando comecei a trabalhar na fábrica de Xambioá, também fui muito bem acolhida pelos colegas. As pessoas estão dispostas a trocar experiências e ajudar no meu desenvolvimento”, disse Victoria.

Durante a realização do Programa de Trainee Industrial 2024 da Votorantim Cimentos, os trainees serão capacitados para terem um rápido desenvolvimento de carreira nas operações da companhia, uma oportunidade que Victoria valoriza bastante. “Para mim, essa é uma oportunidade tanto de desenvolvimento profissional quanto pessoal. Eu sempre quis fazer Engenharia e, ainda no estágio, eu almejava progredir em outros cargos. Mesmo assim, nós, mulheres, às vezes ainda nos sabotamos, mas aqui eu retomei a confiança. Estou aprendendo que a liderança se alcança justamente em um ambiente diverso e inclusivo, onde há diálogo e contribuição de outros profissionais”, afirma Victoria.

“O aumento da participação das mulheres nos programas e projetos que realizamos demonstra que elas estão acreditando mais em seus potenciais e que podem fazer a diferença, inclusive em posições de liderança. No Programa de Trainee Industrial, elas contribuem diretamente para o crescimento e inovação da empresa, tornando real a nossa missão de oferecer a elas melhores condições de ingressar no mercado de trabalho e evoluir em suas carreiras”, afirma a gerente geral de Gente da Votorantim Cimentos no Brasil, Sabrina Scanapieco.

Compromisso – A realização do Programa de Trainee Industrial é uma iniciativa da Votorantim Cimentos que fortalece a execução dos seus Compromissos de Sustentabilidade. Até 2030, a meta da companhia é ter 30% das mulheres em cargos de liderança no Brasil. Outra iniciativa para acelerar a inclusão feminina e a inserção em posições de liderança é o Lidera VC, um programa para o desenvolvimento de mulheres líderes lançado em 2020. Mais de 250 mulheres que ocupam cargos de liderança já participaram do programa, que aborda diferentes temáticas a partir da perspectiva de gênero e inclusão, como estereótipos de gênero, negociação, liderança inclusiva, liderança estratégica e imagem profissional.

A Votorantim Cimentos também promove mentoria para mulheres negras com o objetivo de proporcionar desenvolvimento étnico-racial e focado no avanço de mulheres que ocupam posições de analistas a consultoras na empresa. Lançada em 2022, a mentoria aborda temas como carreira e empoderamento, tanto sob a perspectiva de gênero quanto de raça. Em 2023, participaram 23 mulheres negras, autodeclaradas pretas ou pardas, que estão sendo mentoradas por mulheres que ocupam posições de liderança a partir do nível de gerência. Já para as profissionais mulheres que ainda não possuem posição de liderança, a Votorantim Cimentos iniciou, em 2024, uma série de ações voltadas para carreira, protagonismo e autodesenvolvimento. Os fóruns abordam temas como: Plano Individual de Desenvolvimento (PDI), comunicação, inteligência emocional e carreira.