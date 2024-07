SENAI reabre processos seletivos para instrutores e técnico em Araguaína e Palmas

As inscrições para as três seleções são até 24/07.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Tocantins reabriu processos seletivos abertos para vagas de instrutores em Automação e Automotiva, em Araguaína, e para técnico em Informática, para Palmas. As inscrições para as três seleções são até 24/07.

Araguaína

A vaga para instrutor em Automação exige Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Automação Industrial, ou Curso Superior em qualquer área com Curso Técnico nas áreas de Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Automação Industrial autorizado pelo MEC. O candidato deve ter experiência de no mínimo seis meses atuando na área de mecatrônica, eletrônica, eletrotécnica, elétrica, eletroeletrônica ou automação industrial.

Já para a vaga de instrutor em Automotiva, é exigido Ensino Superior Completo em Engenharia Mecânica ou Ensino Superior em qualquer área com Curso Técnico em Mecânica Veicular, Técnico em Manutenção Automotiva e/ou áreas afins. A experiência deve ser de no mínimo seis meses de atuação na área automotiva. Necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Palmas

Para a vaga de Técnico em Informática, o candidato deve possuir Ensino Superior Completo em Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciências da Computação ou áreas afins à Tecnologia da Informação.A experiência deve ser de no mínimo seis meses em Gestão de projetos de Tecnologia da Informação, elaboração e extração de relatórios gerenciais específicos da área, especificação de requisitos de negócio e software, definição e modelagem de processos de negócio, processo de implantação em sistemas de ERP, UML e Análise de Sistemas, integração de sistema, segurança da informação, banco de dados relacionais, confecção e análise de relatórios em BI.

Como se inscrever

Os interessados em participar dos processos seletivos devem acessar o site do SENAI Tocantins, clicar no link “Trabalhe Conosco” e se candidatar à vaga no ícone “CADASTRE-SE CLICANDO AQUI” durante o período de inscrições mencionado.

Confira os editais

Instrutor 3 Automação – Araguaína

Instrutor 3 Automotiva – Araguaína

Técnico em Informática 3 – Palmas

Por Brener Nunes