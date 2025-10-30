Empreendedoras tocantinenses chegam ao maior encontro de negócios femininos do sul do País

Delas Summit 2025 acontece nos dias 30 e 31 de outubro, em Florianópolis (SC).

Por Redação

Mal as malas tocaram o chão de Florianópolis (Santa Catarina), e já dava pra sentir no ar o clima frio, mas também de entusiasmo. “Delícia de clima, amando essa experiência”, afirma a empreendedora Socorrinha Reis, do ramo de vestuário.

O sorriso no rosto e a certeza: elas chegaram viver uma das experiências mais inspiradoras do empreendedorismo feminino no Brasil, o Delas Summit 2025. Considerado o maior evento de empreendedorismo feminino do Sul do país.

A missão promovida pelo Sebrae Tocantins, ofereceu 50% de subsídio para o grupo de dez mulheres empreendedores, incluindo passagens aéreas, hospedagem, ingresso para os dois dias de evento, seguro viagem e transfer. “Ver esse grupo de mulheres aqui é um símbolo do que o Sebrae acredita: que o conhecimento transforma e que o empreendedorismo feminino é uma força real no Tocantins. Nosso propósito é abrir caminhos, conectar oportunidades e fortalecer quem já faz a diferença no seu negócio”, destaca a analista do Sebrae, Myrlla Parente.

Um investimento que vai muito além do financeiro. “É uma oportunidade única. A gente vem de realidades diferentes, mas todas com o mesmo propósito: crescer, inovar e mostrar que o Tocantins tem mulheres incríveis empreendendo com garra”, conta Pollyana Reis, dona de uma papelaria de produtos afetivos.

Durante os dois dias de evento, as participantes vão mergulhar em conteúdos sobre inovação, liderança, sustentabilidade e futuro dos negócios femininos. E o melhor: estarão frente a frente com grandes nomes do empreendedorismo nacional.

Como Cris Arcangeli, criadora de empresas inovadoras e investidora do Shark Tank Brasil; Laine Valgas, jornalista e especialista em neurociência; Monique Evelle, a mais jovem investidora da América Latina no Shark Tank Brasil; Giovanna Antonelli, atriz e empresária nas áreas de moda, beleza e gastronomia; Dani Amaral, empreendedora, influenciadora e palestrante; e Cris Guterres, jornalista, apresentadora e colunista.

“Não é só uma viagem. É um movimento. Estamos aqui representando o Tocantins, mostrando que o empreendedorismo feminino tem força e criatividade”, destaca Marivalda Santiago, empreendedora e instrutora do Seminário Empretec. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)