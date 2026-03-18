Gurupi (TO) sediará encontro sobre liderança feminina e sucessão familiar na pecuária brasileira

Promovido pela Beckhauser em parceria com a Terra Boa, com apoio da Gallagher, o evento marca a primeira edição itinerante do Elas na Pecuária e será realizado no dia 24 de março, no Tocantins

Por Redação

O avanço da participação feminina na pecuária brasileira tem ampliado a presença de mulheres em áreas estratégicas como gestão, sucessão familiar e tomada de decisão nas propriedades rurais. Nesse contexto, a Beckhauser, empresa referência na produção de equipamentos de contenção, promove, no dia 24 de março, o encontro Elas na Pecuária, que será realizado em Gurupi(TO), em parceria com a Terra Boa e apoio da Gallagher.

Com o tema Governança e Sucessão Familiar, a iniciativa reunirá produtoras, executivas e especialistas do agronegócio para compartilhar experiências relacionadas à continuidade dos negócios rurais e à profissionalização da gestão no campo. A edição também marca a estreia do formato itinerante do projeto, que anteriormente teve três encontros realizados em Campo Grande.

A programação contará com painéis em que as convidadas apresentarão suas trajetórias profissionais e reflexões sobre liderança, organização administrativa e desafios da sucessão entre gerações. Ao final das apresentações, o público poderá participar com perguntas e comentários, estimulando o intercâmbio de experiências.

Entre as participantes confirmadas estão a produtora rural e idealizadora da AMA – Aliança das Mulheres do Agronegócio, Inara Mota Machado, que atua na pecuária e na produção agrícola e se dedica a iniciativas voltadas à continuidade do legado familiar e à conexão entre mulheres do agro.

Também integra o painel a médica veterinária, professora da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e pecuarista, Marcela Silveira Tschoeke, uma das sucessoras responsáveis por dar continuidade ao legado familiar na criação de Nelore PO em Sucupira, no sul do Tocantins.

Completa o grupo de convidadas a zootecnista e mestre em Produção Animal, Paula Lobo, que, após experiência em gestão no Sebrae e no Ministério da Agricultura, retornou às propriedades da família para liderar o processo de sucessão e a gestão das fazendas dedicadas à pecuária.

Para a CEO da Beckhauser, Mariana Beckheuser, levar o encontro para diferentes regiões do país amplia as oportunidades de diálogo entre mulheres que atuam na pecuária.

“Criamos o Elas na Pecuária para ser um espaço de troca entre mulheres que vivem a realidade do setor. A edição itinerante permite aproximar diferentes experiências regionais e estimular discussões essenciais para o futuro das propriedades, como governança e sucessão familiar”, afirma.

A união faz a força

A iniciativa também conta, mais uma vez, com o apoio da empresa parceira Gallagher. Para a gerente de Marketing Latam da companhia, Camila Pereira, encontros como o Elas na Pecuária contribuem para fortalecer a presença feminina nas decisões do campo.

“Participar de um evento como esse é importante porque as mulheres têm assumido um papel cada vez mais estratégico na pecuária. Estar aqui significa apoiar essa liderança e contribuir com tecnologia e conhecimento para uma atividade mais eficiente e profissional”, afirma.

Ainda segundo ela, a escolha do Tocantins também evidencia a relevância da região para a expansão da pecuária nacional. “O Tocantins é uma área estratégica dentro da nova fronteira da pecuária brasileira. Estar presente neste evento reforça nosso compromisso de estar próximos dos produtores, compreender as demandas locais e apoiar o crescimento da atividade com tecnologia e gestão”, completa.

SERVIÇO – ELAS NA PECUÁRIA

Data: 24 de março.

Local: Grupo Terra Boa – Av. Goiás, Q, 1 343 – Aeroporto III, Gurupi – TO.

Sobre a Beckhauser

A Beckhauser inova, industrializa e difunde tecnologia para uma pecuária sustentável, buscando oferecer ao mercado soluções que aprimorem a produtividade no manejo e a qualidade dos resultados da produção, cuidando do bem-estar animal e humano. A empresa vem, há anos, ditando tendências de inovação no segmento e oferece hoje um amplo portfólio de equipamentos de contenção tradicionais e automatizados, da fazenda ao frigorífico, além de parcerias com equipamentos de controle e pesagem eletrônica. Mais informações: www.beckhauser.com.br.