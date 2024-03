Mulheres de Palmas têm oportunidade de imersão no universo empreendedor

Por Redação

O Sebrae Tocantins oferece às mulheres de Palmas uma oportunidade de imersão no universo do empreendedorismo, por meio do seminário Empretec, o maior programa de formação empreendedora global. A experiência intensiva ocorrerá de 18 a 23 de março.

O Empretec desenvolve as 10 habilidades essenciais para o empreendedorismo, incluindo iniciativa, persistência, capacidade de assumir riscos calculados, busca pela excelência, comprometimento, busca por informações, estabelecimento de metas, planejamento sistemático, persuasão e construção de redes de contatos, além de promover independência e autoconfiança.

Rérison Antônio, superintendente do Sebrae Tocantins, ressalta que a cada turma concluída, a instituição testemunha empreendedores de sucesso, aptos a colocarem em prática os conhecimentos aquiridos durante o curso. “Estou confiante de que em Palmas não será diferente e acredito que, após a capacitação, as participantes estarão muito mais preparadas para o mercado de trabalho”, frisa .

O Empretec terá uma carga horária total de 60 horas, focadas no desenvolvimento das características empreendedoras. Para mais informações e inscrições, acesse: link