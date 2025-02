Cidades do Tocantins retomam uso obrigatório de máscaras para conter avanço da Covid-19

da redação

Diante do aumento de casos de Covid-19, pelo menos quatro cidades do Tocantins decretaram o retorno do uso obrigatório de máscaras. São Sebastião, no Bico do Papagaio, foi a primeira a adotar a medida, seguida por Lajeado, Cristalândia e Babaçulândia. O objetivo das prefeituras é evitar uma nova onda da doença e conter a transmissão do vírus.

Segundo levantamento da Gazeta do Cerrado, até o dia 11 de fevereiro, o estado já contabilizou 1.329 casos confirmados da doença. Em Gurupi, o Portal Atitude apurou que farmácias da cidade registram alta procura por testes de Covid-19, com muitos resultados positivos.