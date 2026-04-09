Vem Ver Gurupi prevê 150 cirurgias de catarata; Prefeitura esclarece sobre filas em frente ao CEO

​por Wesley Silas

A Prefeitura de Gurupi, via Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (9) a oitava etapa do projeto Vem Ver Gurupi — a segunda realizada em 2026. O foco desta edição é exclusivo para cirurgias de catarata, com a meta de realizar 150 procedimentos até domingo (12).

​Gestão de espera e fluxos

A Secretaria de Saúde emitiu um esclarecimento sobre vídeos que registram a formação de filas durante a madrugada em frente ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A pasta informou que a unidade abre às 7h e que não há necessidade de comparecimento antecipado.

​De acordo com o comunicado, os pacientes encaminhados para a cirurgia já possuem horários agendados dentro do fluxo regular da rede municipal. A recomendação é que os usuários cheguem ao local apenas no horário previsto em seus encaminhamentos para evitar esperas desnecessárias.

​Procedimentos e cronograma

Neste primeiro dia, o cronograma foi dedicado à triagem e avaliações pré-operatórias. As cirurgias ocorrem entre sexta-feira (10) e domingo. A coordenadora da Central de Regulação, Aniele Soares, explicou que a contratação de uma empresa especializada nesta etapa visa acelerar o atendimento da demanda reprimida pelo procedimento de catarata.

​O secretário de Saúde, Ricardo Silva, reforçou que a continuidade do projeto busca garantir maior qualidade de vida e autonomia para os pacientes da rede pública.

​Histórico

Desde o lançamento em maio de 2024, o programa soma 8 mil atendimentos e mais de 3 mil cirurgias. Na primeira fase de 2026, foram realizados 900 atendimentos e 208 procedimentos cirúrgicos. Uma nova etapa está prevista para o mês de maio.