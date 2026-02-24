Tocantins tem maioria feminina no eleitorado; voto da mulher completa 94 anos com crescimento de 19% nas candidaturas

O voto feminino no Brasil completa 94 anos nesta terça-feira (24), com o Tocantins destacando‑se pela maioria de eleitoras: são 588.478 mulheres (51% do total), segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE‑TO). Nas últimas eleições municipais, o número de mulheres eleitas no estado cresceu 19% em relação a 2020, reforçando a participação feminina na política local.

O direito ao voto feminino foi garantido pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro, em 1932. Desde então, a participação das mulheres nas urnas transformou‑se em maioria do eleitorado em diversos estados, incluindo o Tocantins. Hoje, o estado tem 1.155.015 eleitores aptos, sendo 588.478 mulheres — o equivalente a 51% do total.

Dados que mostram a força do voto feminino no TO

O presidente do TRE‑TO, desembargador Adolfo Amaro Mendes, reforça o significado da data: “Celebrar essa conquista é reconhecer a coragem de mulheres que lutaram por um direito essencial. Cada voto feminino fortalece a cidadania e contribui para uma sociedade mais justa e representativa.”

O voto feminino impacta a legislação atual de duas formas principais: (1) muda quem é eleito (composição do poder) e (2) muda o que vira lei (agenda pública), porque amplia o peso eleitoral de pautas que afetam diretamente a vida das mulheres e das famílias.

1) Impacto direto: leis passam a refletir demandas do eleitorado feminino

Com mulheres votando em massa (e, em muitos locais, sendo maioria do eleitorado), cresce a pressão sobre governos e parlamentos para aprovar e financiar políticas como:

Proteção contra violência doméstica e de gênero (medidas protetivas, rede de atendimento, responsabilização).

(medidas protetivas, rede de atendimento, responsabilização). Saúde da mulher (pré-natal, parto, planejamento reprodutivo, prevenção e tratamento de cânceres).

(pré-natal, parto, planejamento reprodutivo, prevenção e tratamento de cânceres). Direitos no trabalho (proteções à maternidade, combate à discriminação, igualdade de oportunidades).

(proteções à maternidade, combate à discriminação, igualdade de oportunidades). Educação e assistência social (creche, escola em tempo integral, programas de renda, acolhimento).

Mesmo quando as autoras das leis não são mulheres, o cálculo eleitoral muda: parlamentares e gestores tendem a apoiar pautas que têm grande peso no voto.

2) Impacto institucional: regras para ampliar participação feminina na política

O voto feminino também influencia o “jogo eleitoral” e, por consequência, a legislação e a jurisprudência eleitoral que buscam reduzir barreiras à presença de mulheres nos cargos. No Brasil, isso se traduz, por exemplo, em:

Obrigação de percentual mínimo de candidaturas por gênero nas eleições proporcionais (Câmara/Assembleia/Vereadores), o que força os partidos a colocar mulheres na disputa.

nas eleições proporcionais (Câmara/Assembleia/Vereadores), o que força os partidos a colocar mulheres na disputa. Regras de financiamento e propaganda voltadas à participação feminina (destinação de parte do fundo e do tempo de mídia), com fiscalização da Justiça Eleitoral.

voltadas à participação feminina (destinação de parte do fundo e do tempo de mídia), com fiscalização da Justiça Eleitoral. Combate a fraudes (como candidaturas fictícias) para burlar cotas, tema que gerou decisões e sanções eleitorais relevantes.

Essas medidas alteram a composição dos parlamentos ao longo do tempo e tendem a ampliar a chance de projetos ligados à agenda feminina entrarem e avançarem.

3) Efeito em cascata: mais mulheres eleitas, mais leis com recorte de gênero

Quando há maior presença de mulheres em câmaras e assembleias, costuma aumentar:

a apresentação de projetos sobre violência , saúde , cuidado , direitos sociais e equidade ;

, , , e ; a inclusão de recortes de gênero em leis gerais (por exemplo, políticas de emprego, educação, orçamento, segurança).

O ponto central é que a legislação atual não muda só por “boa vontade”: ela muda porque o voto feminino dá peso político e custo eleitoral para quem ignora essas pautas.

4) Um cuidado importante: voto feminino não é “bloco único”

Mulheres votam por múltiplos critérios (economia, segurança, religião, serviços públicos, valores), então o impacto legislativo aparece mais como:

aumento de atenção a temas historicamente negligenciados;

a temas historicamente negligenciados; disputa sobre como tratar esses temas (há visões diferentes entre eleitoras e parlamentares).

Noventa e quatro anos após a conquista, o voto feminino segue como pilar da democracia no Tocantins. Com maioria no eleitorado e crescimento nas candidaturas eleitas, as mulheres tocantinenses reforçam seu papel na definição dos rumos do estado. Nas eleições de 2026, essa participação tende a se ampliar, fortalecendo uma democracia mais representativa e inclusiva.