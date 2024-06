Faet-TO repudia ação do governo federal em importar arroz: “Afeta preços e vai desestimular plantio”

da redação

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET) se posicionou contra a decisão do Governo Federal de autorizar a importação de arroz. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) já recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Para a FAET, a medida prejudica os produtores de arroz não só do Rio Grande do Sul, mas também do Tocantins e dos demais estados da federação. Ainda conforme a entidade, o setor vinha amargando prejuízos há muitos aos e só agora os preços haviam tido uma recuperação.