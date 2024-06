Avanço: Maior Grupo Agropecuário do Tocantins adquire cavalos recordistas mundiais avaliados em mais de R$ 10 milhões e na ocasião anuncia Haras no estado

A 3ª edição do leilão JBJ Ranch e Amigos, ocorreu no último sábado, 22, na cidade de Nazário, em Goiás.

*Por: Jornalista Mychelle Tauane*

Após adquirirem a vaca Jade, avaliada em torno de R$ 2 milhões, os proprietários da Monte Sião, maior Grupo Agropecuário do Tocantins, foram até a cidade de Nazário, Goiás, para assistirem a 3ª edição do leilão JBJ Ranch e Amigos. A Socia proprietária, Dalide Correâ, juntamente com o Gestor do novo Haras Monte Sião, Renato Carvalho, garantiram os melhores animais e estão trazendo ao Tocantins mais de R$ 10 milhões em cavalos de raça, sendo eles: A fêmea americana e recordista mundial em rédeas, My Chics got guns, de pelagem Alazão; fêmea americana, Ebonys Smart, de pelagem Palomino; Dunt It To Trash, de pelagem Cremelo; e a Vintage Wanda, da cor Zaino.

Na ocasião, Renato Carvalho anunciou uma grande novidade, a Fazenda Monte Sião, localizada na cidade em Porto Nacional, região norte do Estado, também será Haras Monte Sião. Além de gados de alta genética, o local já possui cavalos de raça e de acordo os representantes, os novos animais adquiridos no leilão em Goiás, virão para melhorar ainda mais o novo Haras do Tocantins.