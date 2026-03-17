Grupo Terra Boa anuncia investimentos de R$ 26 milhões em Cariri

O município de Cariri dá mais um passo importante rumo ao crescimento econômico. O Grupo Terra Boa anunciou a expansão de suas atividades na cidade, com investimento superior a R$ 26 milhões, fortalecendo a geração de emprego, renda e o setor produtivo da região.

Por redação

A reunião que alinhou os detalhes da expansão aconteceu no gabinete do prefeito, com a presença da equipe jurídica do município, representantes da empresa e autoridades locais, reforçando o compromisso institucional com o desenvolvimento sustentável e organizado.

De acordo com o diretor do grupo, Marcelo Dominici, a decisão de ampliar os investimentos em Cariri está diretamente ligada ao potencial estratégico da região. “Já atuamos no município e conhecemos de perto a força produtiva local. Cariri está em uma região privilegiada, com acesso às rodovias BR-153 e BR-242, o que facilita a logística e o escoamento da produção. Essa expansão é uma resposta ao crescimento que já vivemos aqui”, destacou.

A diretora financeira do Grupo Terra Boa, Lívian Reis, enfatizou que o investimento é totalmente proveniente de recursos privados. “Estamos investindo mais de R$ 26 milhões com recursos próprios, incluindo a aquisição da área onde será implantada a nova estrutura. É um projeto sólido, que demonstra a confiança da empresa no potencial econômico de Cariri”, afirmou.

O projeto prevê a construção de um moderno armazém com capacidade para 400 mil sacas de soja e arroz, além da geração de empregos diretos e indiretos, contribuindo significativamente para o fortalecimento da economia local.

O prefeito Tetin ressaltou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada.

“Cariri tem compromisso com o desenvolvimento econômico. Estamos de portas abertas para empresas que queiram investir, gerar empregos e crescer junto com o município. Essa parceria com o Grupo Terra Boa é mais uma prova de que estamos no caminho certo”, afirmou.

Já o presidente da Câmara Municipal, Júnior Chaveiro, destacou o papel do Legislativo no apoio às iniciativas que impulsionam o município. “Nosso papel é garantir que projetos como esse avancem com segurança e tragam benefícios reais para a população. É um investimento que impacta diretamente na vida das pessoas”, pontuou.

Com localização estratégica e ambiente favorável aos negócios, Cariri segue se consolidando como um polo de desenvolvimento na região, mostrando que o progresso não para e que o futuro reserva ainda mais oportunidades para sua população.