Produtor do Tocantins assume presidência da Aprosoja Brasil

da redação

O produtor rural do Tocantins, Maurício Buffon, tomou posse como presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil (Aprosoja Brasil), nesta terça-feira (23). Buffon irá comandar a entidade que representa a principal cultura agrícola do país pelo próximo triênio. Já o presidente da Aprosoja-MT, Lucas Costa Beber, tomou posse como 1º vice-presidente.

O vice-presidente da Aprosoja-MT, Luiz Pedro Bier, também fará parte da diretoria, como vice-presidente da Aprosoja Brasil pelo estado de Mato Grosso, enquanto o diretor-administrativo da Aprosoja-MT, Diego Francisco Bertuol, faz parte do Conselho Fiscal da entidade, garantindo a representatividade dos produtores de MT em nível nacional.

“A Aprosoja Brasil estará presentes em todas as mesas de negociação sempre fazendo uma defesa firme dos agricultores com ganhos para o setor produtivo. O presidente é uma pessoa que leva aos estados estratégia da entidade ao mesmo tempo em que é um ouvidor das demandas”, enfatiza Buffon, durante sua posse.

Natural do Rio Grande do Sul, do município de Ronda Alta, Buffon também morou em Sorriso, Mato Grosso, mas em 2009, resolveu explorar as oportunidades no estado vizinho, quando se mudou com o irmão para o Tocantins. Ele também foi um dos fundadores da Aprosoja-TO, sendo presidente da entidade estadual por dois mandatos.