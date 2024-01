Recorde: Porto Nacional atinge US$ 612 milhões em exportações e dispara na liderança no TO

da redação

Com grande produção de soja e milho, os dois maiores ativos agropecuários do Tocantins, Porto Nacional está consolidado como a Capital do Agro do Estado. O município finalizou 2023 com exportações recordes que totalizaram US$ 612,3 milhões (cerca de R$ 3 bilhões). Os números representam mais de 20% das vendas externas de todo o Estado e dão uma vantagem a Porto Nacional de US$ 244 milhões em relação à segunda colocada, Palmas.

Os dados foram apurados no Comex Stat, sistema oficial do governo federal para transações comerciais internacionais. O valor atingido por Porto Nacional em 2023 não tem qualquer precedente na história do Tocantins e coloca a cidade no posto número 110 entre os maiores exportadores do Brasil. Em relação a 2022, as exportações de Porto nacional cresceram 7% (US$ 41,6 milhões). Esta é a segunda vez seguida que o município termina o ano na liderança nas vendas externas no Estado.

“Os números não deixam qualquer dúvida. Com certeza, somos a Capital da Cultura e Capital do Agro também”, comemora o prefeito Ronivon Maciel, ao destacar que os resultados acontecem graças ao esforço do homem e da mulher do campo.

O prefeito ressalta que a Secretaria de Produção e Agricultura está sempre ao lado dos produtores rurais, ajudando a viabilizar o trabalho na lavoura, seja ela grande, pequena ou média. “Nós atendemos a todos sem distinção. Sabemos da importância do pequeno para a sua subsistência, mas ao mesmo tempo temos total noção que o campo move a economia de Porto nacional, atraindo investimentos e gerando empregos. Um complementa o outro”, frisa o prefeito.

De todas as exportações, 77% (US$ 469,7 milhões) foram de soja e 21% (US$ 129,2 milhões) de milho. Em volume, Porto Nacional exportou 883,6 mil toneladas de soja e 521,1 mil toneladas de milho.

China, maior compradora de Porto Nacional

A exemplo do que acontece no Estado, a China é disparada a maior parceira comercial de Porto Nacional, adquirindo 60% (US$ 366,6 milhões) das exportações portuenses. Bem atrás na segunda colocação vem a Espanha, com 15% (US$ 90,8 milhões).

Principais números

Exportações totais de Porto Nacional em 2023: US$ 612.385.713

Bicampeã em vendas externas no Estado

Vantagem sobre a segunda colocada: US$ 244.079.055

Posição no país: 110°

Principais produtos exportados: soja, com 77% e milho, com 21%

Maior comprador de Porto Nacional: China, com 60%

Por: Daniel Machado/Secom Porto Nacional