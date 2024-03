AMETO apresenta projetos de expansão da Mineração no Tocantins no Ministério de Minas e Energia

Por Redação

O presidente da AMETO, Gen. Marco Martin participou nesta quinta-feira, 14, acompanhado do senador Eduardo Gomes e do deputado federal, Felipe Martins de reunião no Ministério de Minas e Energia (MME) para tratar sobre os projetos e potencialidades da Mineração no Estado do Tocantins.

A comitiva do Tocantins foi recebida pelo Secretário de Geologia e Mineração do MME, Vitor Sabak onde debateram as políticas públicas e os projetos do setor de mineração do Tocantins. Na ocasião, o General Martin fez uma explanação sobre o setor no estado e apresentou as ações e projetos que estão sendo executados.

O Presidente reforçou o apoio e empenho que o Governador Wanderlei Barbosa vem tratando o setor da Mineração no Estado, “com a união do governo do Tocantins e o governo Federal, essas ações acontecerão de forma muito mais rápida”, ressaltou.

Participaram da reunião, Breno Zaban, diretor da Secretaria Nacional de Geologia; o diretor da ANM, Tasso Mendonça Junior, o assessor da SNGM, Enir Sebastião Mendes e o diretor institucional da AMETO, Kairo Bernardes.