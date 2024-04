Vem aí o 9º Desafio Quero ser Economista

Por Redação

A disseminação do conhecimento econômico e a promoção de mecanismos que estreitem a relação do Conselho Federal de Economia (Cofecon) e dos Conselhos Regionais (Corecons) com as universidades e escolas de Economia do País, bem como os cursos e escolas de ensino médio, é o principal objetivo da competição. As inscrições podem ser feitas a partir de 20 de maio até o dia 7 de junho de 2024.

O início do torneio será em junho em ambiente online com desafios lançados conforme cronograma disponibilizado no portal http://www.desafioquerosereconomista.org.br.Os vídeos classificados para a fase final serão avaliados a partir de critérios como clareza da exposição, coerência de ideias, precisão do conteúdo, relevância do tema, criatividade e originalidade do material.

O resultado será divulgado na primeira quinzena de julho e os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro, sendo R$ 2.000,00 para 1º lugar, R$ 1.500,00 para o 2º e R$ 1.000,00 para o 3°. Serão concedidas menções honrosas aos 10 participantes mais bem colocados na competição e instituições de ensino.

Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Tocantins (Corecon – TO) Luso Guimarães, além de promover o desenvolvimento acadêmico o evento também instiga o espírito competitivo e incentiva o aprimoramento das habilidades econômicas dos estudantes. “Convoco todos os alunos do Tocantins a participarem deste desafio, que não apenas testará seus conhecimentos, mas também abrirá portas para oportunidades futuras”, afirma.

Mais informações sobre o Desafio Quero ser Economista 2024 e como participar nos links abaixo.

