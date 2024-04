Shopee inaugura hub logístico de última milha no Tocantins

Por Redação

A Shopee inaugurou um hub logístico em Palmas (TO). O espaço funciona no modelo de última milha, no qual as mercadorias passam para serem roteirizadas e encaminhadas para os compradores. Este é o segundo galpão da Shopee no Norte do país — o primeiro está localizado em Belém, no Pará.

Segundo o marketplace, o objetivo é ficar mais próximo dos vendedores e consumidores da região e otimizar as conexões da ligação norte-sul no eixo Goiânia-Belém, passando por Brasília e Maranhão também.

“Este novo espaço nos permitirá oferecer entregas mais rápidas e eficientes, além de reforçar nossa presença e infraestrutura no Norte do país. Queremos impulsionar ainda mais a economia local, gerando empregos e oportunidades para parceiros”, comentou o head de Expansão Logística na Shopee, Rafael Flores.

A EXPANSÃO LOGÍSTICA DA SHOPEE NO BRASIL

Em comunicado, a empresa disse contar com 11 centros de distribuição, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul – inaugurados em fevereiro e março, respectivamente. Além disso, são mais de 100 hubs logísticos de primeira e de última milha, todos exclusivos para produtos de lojistas brasileiros.

Segundo a companhia, a jornada física de um pedido na plataforma, começa com a preparação da mercadoria pelo vendedor após a confirmação da compra. Os produtos são coletados nos espaços dos vendedores por veículos da primeira milha ou são levados pelos lojistas em pontos de pick up/drop off (PUDOs) — hoje a empresa conta com mais de 1,8 mil unidades nesse modelo.

“Os pedidos são então encaminhados para processamento e distribuição, passando por um roteirização diária para otimização das entregas (hub de primeira milha, centro de distribuição, galpão de última milha e usuário final). Para a entrega ao consumidor, são selecionados motoristas com base em conhecimento de rota. Esses caminhos são feitos com monitoramento em tempo real para garantir a entrega no primeiro dia sempre que possível. Para viabilizar esse alcance, a Shopee conta também com mais de 20 mil motoristas de parceiros logísticos”, afirmou o marketplace.