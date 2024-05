CAGED: Tocantins é o 3º Estado que mais gerou empregos na região Norte em 2024

Por Redação

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou, nesta terça-feira (30) os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de março. O Tocantins é o terceiro Estado da região Norte no acumulado de 2024, com 4.651 empregos gerados nos primeiros três meses.

No mês de março, foram realizadas 11.371 contratações e 10.394 demissões, resultando num saldo de 977 novos postos de trabalho e um estoque de 254.496. O setor de Serviços foi o que mais empregou, sendo responsável pela abertura de 687 novos empregos, seguido pelo setor de Indústria, com 183, e da Construção, com 97.

Para o secretário Carlos Humberto, a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (Sics) tem sido criteriosa nas ações promovidas para fortalecer a economia do Tocantins. “O bom momento econômico do Estado é fruto de políticas públicas assertivas, que visam a geração de emprego e renda. O Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics) é essencial por trabalhar os pontos mais estratégicos, reconhecendo as forças e as fraquezas do Tocantins. Somente assim podemos corrigir as falhas e aprimorar nossos acertos”, disse o secretário..