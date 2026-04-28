Cooperfrigu investe em oratória para potencializar gestão de resultados

Da Redação

A máxima “Investir em pessoas é transformar talentos em resultados” deixou de ser apenas um conceito para se tornar a prática central da Cooperfrigu Alimentos. Entre os dias 28 e 29 de abril, a cooperativa promove um treinamento intensivo de Oratória voltado exclusivamente ao seu corpo de líderes.

Comunicação como ferramentas estratégica

Diferente de cursos teóricos convencionais, a capacitação foca em técnicas práticas que buscam fortalecer a confiança e o poder de persuasão dos gestores. O objetivo é claro: garantir que a comunicação interna seja não apenas clara, mas capaz de engajar equipes e alinhar todos os setores aos objetivos estratégicos da empresa.

Desenvolvimento contínuo

A iniciativa faz parte de uma política sólida de valorização humana. Para a Cooperfrigu, a evolução técnica deve caminhar ao lado do desenvolvimento comportamental (soft skills). Ao investir na habilidade de fala e influência de seus líderes, a cooperativa assegura um ambiente de trabalho mais assertivo e preparado para os desafios do mercado atual.