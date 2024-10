Desaquecida, indústria registra queda no número de empregados

É o que aponta Sondagem Industrial da FIETO divulgada nesta segunda-feira, 28.

No mês de setembro a produção industrial do Tocantins retraiu em relação ao mês anterior, assim como a geração de empregos no setor. Mas apesar do recuo esse desempenho está dentro da média histórica e é considerado típico do período.

Embora o cenário seja desafiador, os industriais tocantinenses estão otimistas em relação ao aumento da demanda, tanto interna quanto externa, compra de matéria-prima e novas contratações. Sentimento que pode ter contribuído para aumentar a expectativa de investimento no setor, destaca a Sondagem Industrial, da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins ( FIETO ), divulgada nesta segunda-feira,28.

“Apesar da retração na produção industrial os empresários permanecem otimistas e planejam investir em seus negócios, o que é importante para o reaquecimento do setor e reposição dos estoques que apontaram uma queda significativa em setembro”, explica a técnica responsável pelas pesquisas da FIETO , Gleicilene Bezerra da Cruz.

O acesso ao crédito, um antigo problema enfrentado pelas empresas industriais do Tocantins em geral, teve uma melhora no 3º trimestre de 2024 ao atingir 43 pontos, mas segue abaixo da linha divisória dos 50 pontos. No entanto, esse foi o melhor resultado desde o 4º trimestre de 2022, conforme o levantamento.

Confiança

Em outubro a confiança do industrial tocantinense também sofreu um leve recuo – 1 ponto em comparação com setembro – e fechou em 49,8 pontos, bem próximo à linha divisória, mas abaixo dos 53,2 pontos registrados no relatório nacional. Embora esse resultado indique uma queda na confiança dos empresários, a pesquisa da FIETO (Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI) destaca que esse sentimento é menos disseminado que no mesmo período do ano passado. E que há boas expectativas em relação aos próximos seis meses.

Por Júnior Veras