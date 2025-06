Do sonho ao sabor: a história de uma mulher que transformou afeto em empreendimento

A trajetória inspiradora de uma empreendedora que, com coragem, sensibilidade e o apoio da Universidade de Gurupi – UnirG, construiu uma cafeteria afetiva, provando que o empreendedorismo feminino pode ser doce, forte e transformador.

Por Redação

Empreender é, muitas vezes, um ato de coragem, especialmente, para as mulheres. Dados da plataforma MaisMei mostram que, embora representem mais de 44% dos Microempreendedores Individuais – MEIs no Brasil, apenas 16% conseguem faturar acima de R$ 4 mil por mês. Apesar desse cenário desafiador, o empreendedorismo tem sido uma porta para autonomia e transformação social.

Foi exatamente isso que Tairine Cristina Santos fez ao criar a Cantin Mineiro Café, em Gurupi – TO. Mineira, ela se mudou para a cidade há quatro anos em busca de novas oportunidades. Começou como manicure, mas as dores físicas do trabalho a fizeram repensar sua trajetória.

Quando ela decidiu trocar o trabalho pelo cheiro do pão de queijo recém-assado e do café coado, ela não imaginava que estava começando muito mais que um negócio, estava construindo um espaço de afeto, cheio de sabores e significados. Uma verdadeira expressão da força e da sensibilidade do empreendedorismo feminino em Gurupi.

Com o apoio do esposo, decidiu investir naquilo que trazia memórias afetivas: os sabores de Minas Gerais. Nasceu assim a Cantin Mineiro Café, um espaço que combina aconchego, boa comida e hospitalidade. Há quase dois anos de portas abertas, o Cantin já é sinônimo de sucesso na cidade. “Sempre acreditei no ramo alimentício e queria trazer o cheiro e o sabor de Minas para Gurupi. No começo, a ideia era somente vender pão de queijo e suco de laranja, mas o sonho foi crescendo e tomando forma”, fala.

A virada aconteceu quando buscou ajuda na Universidade de Gurupi – UnirG. Foi, por meio da Incubadora de Empresas Inovo, que ela encontrou orientação técnica, apoio e ferramentas para transformar o sonho em um negócio sustentável.

“Conhecemos a coordenadora da Incubadora, a professora Alessandra. Nos inscrevemos no edital de seleção de empresas e apresentamos nossa ideia para uma banca de professores. Dali surgiram novas ideias e fomos atrás de concretizar o plano, incluindo o melhor café de Minas Gerais. A UnirG foi um divisor de águas”, conta Tairine.

Além do apoio na fase inicial, ela recebe acompanhamento mensal do professor da Universidade, Me. Victor Oliveira, que a orienta na parte financeira. “A incubadora é essencial. Nela posso testar, errar e ajustar, sempre com acompanhamento de especialistas. Eles nos ajudam desde a estruturar a gestão da empresa até a identidade visual da cafeteria, decorada com produtos da cultura mineira”, explica.

Empreender, no entanto, nunca foi fácil, especialmente, sendo mulher. Tairine relata que o primeiro desafio foi acreditar que era, sim, capaz. Ter o apoio da família foi fundamental. “A mulher tem um olhar sensível, uma intuição muito forte. Mas quando somos desafiadas a empreender, descobrimos a nossa potência. É uma mistura de doçura com a firmeza que a liderança exige”, afirma.

Nos primeiros meses, as dificuldades quase a fizeram desistir. “Houve dias em que pensei, aos prantos, em abandonar o negócio. Atrás de cada atendimento existe um processo imenso, desde escolher os ingredientes, testar receitas, até entender a gestão financeira. É muito desafiador, mas eu sabia que não podia desistir. A satisfação dos clientes, é o que me move todos os dias”, revela.

As receitas, cuidadosamente escolhidas, carregam o sabor das origens mineiras, mas também foram adaptadas ao gosto local. “Os clientes pediam cuscuz, tapioca, então fomos ouvindo e adaptando. Hoje temos um cardápio que une Minas e Tocantins”, celebra.

Com as orientações adquiridas na incubadora de empresas, Tairine planeja transformar o Cantin Mineiro em uma franquia. “Atualmente alcançamos um faturamento mensal em torno de R$ 50 mil. Meu desejo é multiplicar o nosso espaço e espalhar muitos ‘Cantin Mineiro’ para outras cidades”, afirma.

Tairine incentiva outras mulheres a se desafiarem. “Não espere o momento perfeito. O que existe é sua força, coragem e capacidade de transformar sonhos em realidade. Vai dar medo, mas persista e acredite em você. O mundo precisa da sua visão e do seu jeito de fazer. Empreender é um ato de amor-próprio, resistência e acreditar em si mesma, mesmo quando ninguém acredita”, conclui.

A força da universidade na construção de sonhos

A coordenadora da Incubadora de Empresas da UnirG, professora Ma. Alessandra Martins, destaca que o papel da Inovo é impulsionar negócios como o Cantin Mineiro, oferecendo orientação sobre gestão do negócio para que os empreendedores se fortaleçam no mercado.

“A Inovo tem uma responsabilidade social. Oferecemos assessoria em finanças, contabilidade, jurídico, marketing e gestão. Nosso trabalho é dar suporte para que esses negócios sobrevivam e cresçam no mercado”, explica.

Ela ressalta que o empreendedorismo feminino é uma ferramenta poderosa de transformação social, econômica e de empoderamento. “Cada mulher que empreende gera desenvolvimento, fortalece sua comunidade e inspira outras a seguirem o mesmo caminho”, afirma.

A professora conclui que a missão da Universidade é justamente a de transformar vidas por meio da educação superior e do apoio ao empreendedorismo. “Nosso papel é fomentar o desenvolvimento regional, gerando oportunidades, fortalecendo negócios e transformando vidas. Cada empreendimento que nasce aqui leva consigo a força da educação e do conhecimento”.

A história de Tairine é a prova de que café, pão de queijo e coragem são ingredientes capazes de mudar destinos. Apesar da jornada desafiadora, quando mulheres sonham, planejam e acreditam, elas transformam realidades. Elas abrem portas para muitas outras mulheres

Texto: Giselli Raffi – Jornalista Ascom/UnirG

Fotos: Vinícius Bahia – estudante de Jornalismo