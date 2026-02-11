ACIG participa de reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para apresentação das Câmaras Técnicas do CIDEG

Por Redação

A ACIG participou, na manhã de hoje, de reunião com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ao lado de importantes instituições como o Banco da Amazônia, Sindicato Rural, UnirG e demais entidades, para a apresentação das orientações sobre a estrutura, os objetivos e o funcionamento das Câmaras Técnicas do CIDEG.

As Câmaras Técnicas são órgãos de assessoramento técnico responsáveis por realizar estudos, análises e diagnósticos que embasam as decisões do Conselho de Inovação Desenvolvimento Econômico de Gurupi. É nesse espaço que projetos e propostas são detalhados, organizados e avaliados tecnicamente, antecipando pareceres que posteriormente seguem para deliberação do conselho.

Além disso, as Câmaras Técnicas terão papel fundamental nas decisões relacionadas à instalação de novas empresas em Gurupi. Por meio da análise de viabilidade, avaliação de impactos econômicos e organização das demandas, elas contribuem para decisões mais seguras, eficientes e alinhadas ao desenvolvimento sustentável do município, garantindo um ambiente de negócios mais estruturado e atrativo.

Durante o encontro, o presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, destacou a importância da atuação conjunta entre o poder público e as entidades representativas.

“As Câmaras Técnicas fortalecem o processo de tomada de decisão. Quando o parecer chega ao conselho, ele já vem construído de forma técnica, com diálogo e participação das entidades, o que gera mais assertividade e resultados concretos para o desenvolvimento econômico de Gurupi.”

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Wilson de Souza, ressaltou o papel estratégico das câmaras no planejamento das ações do município.

“As Câmaras Técnicas permitem antecipar discussões, qualificar projetos e organizar as pautas antes que cheguem ao conselho. Esse modelo valoriza o conhecimento técnico e a participação institucional, especialmente nas decisões sobre a chegada de novas empresas ao município.”

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico esteve com sua equipe técnica, formada por Rosaina Pereira, Diretora de Indústria e Comércio; Pedro da Costa, Assistente Administrativo; e Ana Luiza Franco, Assistente Administrativa, reforçando o planejamento estratégico.

A ACIG estar presente nas discussões das Câmaras Técnicas permite contribuir de forma ativa e qualificada para decisões mais estratégicas, alinhadas às reais necessidades do setor produtivo, promovendo um ambiente de negócios mais sólido e participativo.

Fonte: Aline Marques, Ascom Acig