Balança Comercial do Tocantins registra expansão no primeiro trimestre

Os dados divulgados pela FIETO mostram que soja, carne e ouro puxam desempenho do comércio exterior tocantinense

Da Redação

O comércio exterior do Tocantins apresentou desempenho positivo no primeiro trimestre de 2026, impulsionado principalmente pelo avanço das exportações. Entre janeiro e março, o estado comercializou US$ 673,8 milhões no mercado internacional, resultado 16,8% superior ao registrado no mesmo período de 2025. No mesmo intervalo, as importações também cresceram em ritmo acelerado, somando US$ 58,5 milhões – alta de 66,7%.

Mesmo com a expansão das compras externas, a balança comercial tocantinense manteve resultado favorável. O superávit alcançou US$ 615,3 milhões, o que representa aumento de 13,6% na comparação anual.

A soja permaneceu como principal produto exportado, respondendo por US$ 318,3 milhões e participação de 47,2% do total, com crescimento de 8,9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Na sequência, a carne bovina registrou US$ 144 milhões em vendas externas, ampliando sua participação para 21,4% e apresentando alta de 18,1% no comparativo anual.

Os dados da Balança Comercial do Tocantins, divulgados pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) nesta quinta-feira, 30, revelam ainda que ouro ganhou maior relevância na pauta exportadora, ocupando a terceira posição. As exportações do mineral somaram US$ 79,7 milhões e elevaram sua participação de 6% para 11,8% em relação ao mesmo período de 2025

Com isso, a indústria (de transformação e extrativa) respondeu por cerca de 41% das exportações do estado no trimestre. “O setor industrial desempenha um papel importante nas exportações do estado, especialmente pelo destaque das vendas externas de carne bovina, o segundo produto mais comercializado pelo Tocantins no mercado internacional, bem como pelo ouro, que vem ganhando relevância no cenário estadual”, observa a técnica em pesquisa da FIETO, Gleicilene Bezerra da Cruz.

Os números evidenciam também que do lado das importações, os adubos e fertilizantes lideraram, totalizando US$ 24 milhões e participação de 41,1%. Em seguida, apareceram os produtos residuais de petróleo e materiais relacionados, que movimentaram US$ 4,4 milhões, equivalentes a 7,5% das compras externas.

China e Canadá consolidaram-se como os principais parceiros comerciais do Tocantins, concentrando juntos aproximadamente 63,9% das exportações e 53,2% das importações. No escoamento da produção e entrada de mercadorias, os portos de São Luís (MA) e Santos (SP) foram os mais utilizados. Porto Nacional, Almas, Araguaína, Gurupi e Campos Lindos lideraram as exportações no período, respondendo conjuntamente por 51,5% das vendas externas do estado.

Texto: Júnior Veras