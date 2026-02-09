Palmense precisou média de 93 horas de trabalho para comprar os itens essenciais da cesta básica

Por Redação Palmas alcançou, em janeiro de 2026, o menor tempo de trabalho já registrado na série histórica para aquisição da cesta básica de alimentos. O dado, levantado pelo Núcleo Aplicado de Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais (NAEPE), indica que mesmo com a volta da inflação no mês, o trabalhador precisou de 93 horas e 54 minutos para comprar os itens essenciais — o melhor resultado desde o início do levantamento. Cesta básica em Palmas (jan/2026) Jornada mínima: 93h54min (menor da série histórica)

(menor da série histórica) Valor da cesta: de R$ 660,89 (dez/2025) para R$ 691,76 (jan/2026)

de (dez/2025) para (jan/2026) Variação no mês: +4,67%

Pressão de alta: tomate (principal), além de feijão, carne e farinha

tomate (principal), além de feijão, carne e farinha Fatores que sustentam a melhora: deflação acumulada em 2025 ( -4,17% ) e reajuste real do salário mínimo

Inflação volta após cinco meses, mas não impede avanço

A cesta básica voltou a subir após cinco meses consecutivos de queda, impulsionada principalmente:

pela forte alta do tomate ,

, e por aumentos moderados no feijão , carne bovina e farinha .

O valor total passou de R$ 660,89 para R$ 691,76, um acréscimo de 4,67%.

Apesar disso, o impacto da inflação foi compensado pela deflação acumulada ao longo de 2025 e pelo reajuste real do salário mínimo em 2026. “Mínimo com ganho real” significa que o salário mínimo aumentou acima da inflação no período. Na prática: Inflação é o quanto os preços sobem.

é o quanto os preços sobem. Se o salário sobe igual à inflação, o trabalhador mantém o poder de compra.

à inflação, o trabalhador o poder de compra. Se o salário sobe menos que a inflação, o trabalhador perde poder de compra.

que a inflação, o trabalhador poder de compra. Se o salário sobe mais que a inflação, há ganho real : dá para comprar mais coisas com o salário, não apenas “empatar” com os preços. 👉 Exemplo simples: Inflação no ano: 4%

Reajuste do mínimo: 7%

Ganho real: aproximadamente 3% (porque o salário cresceu além do aumento médio dos preços)

Por que o trabalhador está precisando de menos horas?

O economista Autenir de Rezende, diretor-geral do NAEPE e professor do IFTO, explica que a análise do cenário exige olhar para além da variação mensal de preços.

Segundo ele, o recorde positivo resulta de dois fatores combinados:

Deflação acumulada da cesta básica em 2025: queda de 4,17% no ano em Palmas. Reajuste do salário mínimo acima da inflação nacional: aumento que elevou o poder de compra e compensou altas pontuais de alguns alimentos.

Rezende destaca:

“O resultado é reflexo de preços mais baixos ao longo de 2025 e do ganho real de renda em janeiro. Isso permitiu que o trabalhador alcançasse o menor tempo da série histórica para comprar a cesta básica.”

Mudança histórica na renda do trabalhador

Os dados mostram a dimensão da evolução recente.

Dezembro de 2022: eram necessárias 121 horas e 48 minutos de trabalho.

eram necessárias de trabalho. Janeiro de 2026: o tempo caiu para 93 horas e 54 minutos , o menor já registrado.

Ou seja, em pouco mais de três anos, o trabalhador palmense reduziu em quase 28 horas o esforço necessário para garantir os alimentos essenciais.

Itens que ajudaram a segurar a cesta

Mesmo com a inflação de janeiro, a maior parte dos produtos manteve trajetória de queda, o que evitou um impacto maior no bolso do consumidor. Entre os itens que contribuíram para amortecer o aumento estão:

açúcar

leite

banana

margarina

óleo de soja

arroz

café

Esses recuos explicam por que, mesmo em mês de inflação, o tempo de trabalho apresentou melhora histórica.