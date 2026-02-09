Fechar menu
terça-feira, 10 fevereiro

Economia

Palmense precisou média de 93 horas de trabalho para comprar os itens essenciais da cesta básica

Atitude TocantinsPor 4 minutos de leitura

Por Redação

Palmas alcançou, em janeiro de 2026, o menor tempo de trabalho já registrado na série histórica para aquisição da cesta básica de alimentos. O dado, levantado pelo Núcleo Aplicado de Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais (NAEPE), indica que mesmo com a volta da inflação no mês, o trabalhador precisou de 93 horas e 54 minutos para comprar os itens essenciais — o melhor resultado desde o início do levantamento.

Cesta básica em Palmas (jan/2026)

  • Jornada mínima: 93h54min (menor da série histórica)
  • Valor da cesta: de R$ 660,89 (dez/2025) para R$ 691,76 (jan/2026)
  • Variação no mês: +4,67%
  • Pressão de alta: tomate (principal), além de feijão, carne e farinha
  • Fatores que sustentam a melhora: deflação acumulada em 2025 (-4,17%) e reajuste real do salário mínimo

Inflação volta após cinco meses, mas não impede avanço

A cesta básica voltou a subir após cinco meses consecutivos de queda, impulsionada principalmente:

  • pela forte alta do tomate,
  • e por aumentos moderados no feijão, carne bovina e farinha.

O valor total passou de R$ 660,89 para R$ 691,76, um acréscimo de 4,67%.

Apesar disso, o impacto da inflação foi compensado pela deflação acumulada ao longo de 2025 e pelo reajuste real do salário mínimo em 2026.

“Mínimo com ganho real” significa que o salário mínimo aumentou acima da inflação no período.

Na prática:

  • Inflação é o quanto os preços sobem.
  • Se o salário sobe igual à inflação, o trabalhador mantém o poder de compra.
  • Se o salário sobe menos que a inflação, o trabalhador perde poder de compra.
  • Se o salário sobe mais que a inflação, há ganho real: dá para comprar mais coisas com o salário, não apenas “empatar” com os preços.

👉 Exemplo simples:

  • Inflação no ano: 4%
  • Reajuste do mínimo: 7%
  • Ganho real: aproximadamente 3% (porque o salário cresceu além do aumento médio dos preços)

Por que o trabalhador está precisando de menos horas?

O economista Autenir de Rezende, diretor-geral do NAEPE e professor do IFTO, explica que a análise do cenário exige olhar para além da variação mensal de preços.

Segundo ele, o recorde positivo resulta de dois fatores combinados:

  1. Deflação acumulada da cesta básica em 2025: queda de 4,17% no ano em Palmas.
  2. Reajuste do salário mínimo acima da inflação nacional: aumento que elevou o poder de compra e compensou altas pontuais de alguns alimentos.

Rezende destaca:

“O resultado é reflexo de preços mais baixos ao longo de 2025 e do ganho real de renda em janeiro. Isso permitiu que o trabalhador alcançasse o menor tempo da série histórica para comprar a cesta básica.”

Mudança histórica na renda do trabalhador

Os dados mostram a dimensão da evolução recente.

  • Dezembro de 2022: eram necessárias 121 horas e 48 minutos de trabalho.
  • Janeiro de 2026: o tempo caiu para 93 horas e 54 minutos, o menor já registrado.

Ou seja, em pouco mais de três anos, o trabalhador palmense reduziu em quase 28 horas o esforço necessário para garantir os alimentos essenciais.

Itens que ajudaram a segurar a cesta

Mesmo com a inflação de janeiro, a maior parte dos produtos manteve trajetória de queda, o que evitou um impacto maior no bolso do consumidor. Entre os itens que contribuíram para amortecer o aumento estão:

  • açúcar
  • leite
  • banana
  • margarina
  • óleo de soja
  • arroz
  • café

Esses recuos explicam por que, mesmo em mês de inflação, o tempo de trabalho apresentou melhora histórica.

O resultado reforça um movimento importante na economia de Palmas: a combinação entre deflação acumulada, reajuste real do salário mínimo e queda de preços em itens essenciais elevou o poder de compra do trabalhador. Mesmo com o retorno da inflação no início de 2026, a capital tocantinense vive o melhor momento da série histórica no acesso à cesta básica, indicador direto de bem-estar econômico.

 

