Tocantins cresce na produção de pescados e estado alcança 17ª posição em ranking nacional

da redação

O Tocantins subiu no ranking nacional de produção de pescados, saindo de 18º para 17º maior produtor brasileiro. Os dados foram divulgados no Anuário de 2025 da Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBr).

Em 2024, o estado produziu 18,1 mil toneladas de pescado, sendo 17,4 mil toneladas de peixes nativos e outras 700 toneladas de tilápia, um aumento de 3,1% em relação a 2023, quando foram produzidas 17.556 toneladas. Também houve um aumento de 1,54% na produção de espécies nativas e 66,66% na produção de tilápia.

O diretor de Desenvolvimento da Aquicultura da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepea), Thiago Tardivo, destaca que o crescimento é reflexo das ações estratégicas desenvolvidas pelo Governo do Tocantins, por meio da Sepea, a exemplo do programa Trilha da Pesca e Aquicultura, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da cadeia do pescado nos municípios tocantinenses.

“O Estado trabalha para fomentar e desenvolver a aquicultura de modo sustentável e esse crescimento se deve à melhoria nas organizações, governança, união das instituições e o trabalho conjunto tanto com os produtores quanto com os órgãos governamentais. Então, as ações são desenvolvidas por meio de programas, projetos e todos os elos necessários para o crescimento da cadeia produtiva da aquicultura no Tocantins”, ressalta o diretor.

Os municípios tocantinenses que mais produziram pescado em 2024, foram: Almas, que lidera a produção; em seguida, Sítio Novo e Dianópolis. O Anuário de 2025 também traz dados de áreas de viveiros escavados no estado, que são um volume de 4.144, com 9.331 viveiros e 350 tanques-rede.