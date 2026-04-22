Tocantins registra o maior índice de inadimplência do país, aponta Banco Central

Por Redação

Dados do Banco Central (BC) referentes a dezembro de 2025 indicam que o Tocantins lidera o ranking de inadimplência no Brasil. O levantamento, detalhado pelo analista de economia Fernando Nakagawa, revela um contraste geográfico acentuado: enquanto estados do Norte e Centro-Oeste enfrentam dificuldades com o crédito, Santa Catarina mantém o menor patamar de dívidas em atraso para pessoas físicas, com 3,9%.

Crise no campo e a região do Matopiba

A alta no endividamento tocantinense e de estados vizinhos que integram a região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) está diretamente ligada ao desempenho do setor agropecuário. Segundo a análise técnica, as dificuldades enfrentadas pelo agronegócio nos últimos semestres impactaram o fluxo de caixa dos produtores.

Muitos produtores rurais utilizam linhas de crédito destinadas a pessoas físicas para financiar o plantio e a manutenção de safras. Quando o retorno do setor é inferior ao esperado, esse endividamento se reflete imediatamente nos índices de inadimplência das instituições financeiras.

O impacto do cartão de crédito

O cartão de crédito permanece como o principal fator de pressão sobre o orçamento familiar. Em estados como Maranhão, Pará, Amazonas e Goiás, a taxa de atraso nessa modalidade ultrapassa os 10%. Para efeitos comparativos, a cada R$ 1.000,00 tomados via cartão, pelo menos R$ 100,00 não são pagos no prazo.

Mesmo em centros econômicos robustos, como São Paulo, o índice no cartão de crédito beira os 9%. O risco é agravado pelas taxas de juros do setor, que podem atingir a marca de 400% ao ano, dificultando a quitação do montante principal.

Contradição nos indicadores

O cenário de endividamento do consumidor tocantinense ocorre em um momento de indicadores macroeconômicos teoricamente estáveis. Embora o país apresente controle inflacionário, queda no desemprego e crescimento do PIB, a percepção econômica das famílias permanece negativa. O acúmulo de débitos passados impede que a melhoria na economia real seja sentida no poder de compra imediato da população.

Fonte: CNN Brasil.