IEL abre 80 vagas de estágio em parceria com o Estado

Prazo para inscrições encerra no próximo dia 6, com vagas voltadas para estudantes dos cursos de nível médio, técnico e superior (bacharel)

Da Redação

As inscrições para 80 vagas de estágio ofertadas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em parceria com a Secretaria de Estado da Administração (Secad), seguem abertas até a próxima quarta-feira, dia 6. As oportunidades fazem parte do Programa Oportunidade Jovem e são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior (bacharelado).

As bolsas podem chegar a R$ 1.050, além de auxílio-transporte no valor de R$ 150. As vagas estão distribuídas em órgãos vinculados à Secad, contemplando 10 municípios tocantinenses: Araguaína, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Segundo a coordenadora de estágio do IEL no Tocantins, Nair Luiza Martins, a experiência é fundamental para a formação dos estudantes. “O estágio contribui significativamente para o desenvolvimento profissional, ao integrar teoria e prática”, destaca.

De acordo com o edital, o estágio terá duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 24 meses. Para pessoas com deficiência, não há limite máximo de duração. A carga horária será de 4 ou 6 horas diárias, totalizando 20 ou 30 horas semanais, conforme definição da Secad.

Seleção e inscrições

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular, de caráter classificatório, com pontuação máxima de 10 pontos. Entre os critérios avaliados estão o perfil acadêmico, a previsão de conclusão do curso e experiências anteriores.

O resultado definitivo está previsto para o dia 13 de maio. O edital completo e o formulário de inscrição podem ser acessados no site do IEL Tocantins, por meio do link: http://iel-to.com.br/Editais.aspx. Mais informações também estão disponíveis pelo telefone (63) 9 9981-7647.

Texto: France Santiago