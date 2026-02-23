Feirão Serasa Limpa Nome abre negociações com até 99% de desconto; Tocantins soma mais de 639 mil inadimplentes

A 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome começa nesta segunda-feira (23) e vai até 1º de abril, oferecendo condições especiais para renegociação de dívidas em todo o Brasil. No Tocantins, mais de 639 mil consumidores inadimplentes podem acessar ofertas de negociação com descontos que, segundo a organização, podem chegar a 99%, incluindo opção de pagamento via Pix.
Com o avanço da inadimplência no país, o Feirão Serasa Limpa Nome volta a reunir empresas credoras para facilitar acordos e estimular a regularização do CPF. A Serasa informa que, nesta edição, participam mais de 2,2 mil empresas, com ofertas para débitos como bancos e cartões, contas básicas (água, energia e gás), telefonia, varejo, financeiras e securitizadoras.
De acordo com a Serasa, o Brasil iniciou o ano com 81,3 milhões de consumidores negativados. O volume de débitos em aberto, ainda segundo a empresa, soma 327 milhões de dívidas, com valor total estimado em
R$ 524 bilhões. Entre os segmentos mais associados às pendências estão bancos e cartões, contas básicas e financeiras.
R$ 3,8 bilhões. Os principais débitos estariam concentrados em bancos e cartões, varejo e financeiras.
Para consultar ofertas e renegociar, o consumidor pode usar os canais oficiais:
- Site: https://www.serasalimpanome.com.br
- Aplicativo Serasa: disponível para Android (Google Play) e iOS (App Store)
- WhatsApp (canal oficial): (11) 99575-2096
Em nota, a diretora da Serasa, Aline Maciel, afirma que a renegociação pode funcionar como ponto de partida para reorganização do orçamento. Já o presidente dos Correios, Emmanoal Rondon, destaca o papel da rede de agências na ampliação do acesso ao serviço, principalmente em locais onde o atendimento presencial ainda é essencial.
Com participação ampliada de empresas e atendimento digital e presencial, o Feirão Serasa Limpa Nome busca oferecer alternativas para quem pretende reduzir dívidas e regularizar o nome. Para os consumidores tocantinenses, a recomendação é consultar os canais oficiais e comparar propostas antes de fechar o acordo, observando prazos, valores finais e a capacidade real de pagamento para evitar novo endividamento.