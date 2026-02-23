Feirão Serasa Limpa Nome abre negociações com até 99% de desconto; Tocantins soma mais de 639 mil inadimplentes

A 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome começa nesta segunda-feira (23) e vai até 1º de abril, oferecendo condições especiais para renegociação de dívidas em todo o Brasil. No Tocantins, mais de 639 mil consumidores inadimplentes podem acessar ofertas de negociação com descontos que, segundo a organização, podem chegar a 99%, incluindo opção de pagamento via Pix.

Por Wesley Silas

Com o avanço da inadimplência no país, o Feirão Serasa Limpa Nome volta a reunir empresas credoras para facilitar acordos e estimular a regularização do CPF. A Serasa informa que, nesta edição, participam mais de 2,2 mil empresas, com ofertas para débitos como bancos e cartões, contas básicas (água, energia e gás), telefonia, varejo, financeiras e securitizadoras.

Em âmbito nacional, a mobilização concentra mais de 620 milhões de ofertas , e o consumidor pode fechar acordos pelos canais digitais da Serasa. Além disso, os Correios atendem presencialmente em mais de 7 mil agências , com isenção de taxas para a negociação durante o período do mutirão, conforme divulgação das instituições parceiras.

Inadimplência segue em alta

De acordo com a Serasa, o Brasil iniciou o ano com 81,3 milhões de consumidores negativados. O volume de débitos em aberto, ainda segundo a empresa, soma 327 milhões de dívidas, com valor total estimado em R$ 524 bilhões . Entre os segmentos mais associados às pendências estão bancos e cartões, contas básicas e financeiras.

No Tocantins, a Serasa aponta que o estado reúne mais de 639 mil inadimplentes e um estoque de dívidas que ultrapassa 2,6 milhões de registros , com valor total superior a R$ 3,8 bilhões . Os principais débitos estariam concentrados em bancos e cartões , varejo e financeiras .

Canais digitais e atendimento presencial

Para consultar ofertas e renegociar, o consumidor pode usar os canais oficiais:

Site: https://www.serasalimpanome.com.br

https://www.serasalimpanome.com.br Aplicativo Serasa: disponível para Android (Google Play) e iOS (App Store)

disponível para e WhatsApp (canal oficial): (11) 99575-2096

No atendimento presencial dos Correios, a orientação é que o titular da dívida apresente documento oficial com foto . As condições informadas para as agências são as mesmas disponibilizadas no ambiente digital.

Em nota, a diretora da Serasa, Aline Maciel, afirma que a renegociação pode funcionar como ponto de partida para reorganização do orçamento. Já o presidente dos Correios, Emmanoal Rondon, destaca o papel da rede de agências na ampliação do acesso ao serviço, principalmente em locais onde o atendimento presencial ainda é essencial.