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segunda-feira, 1 junho

Negócios

Feirão Serasa Limpa Nome abre negociações com até 99% de desconto; Tocantins soma mais de 639 mil inadimplentes

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

A 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome começa nesta segunda-feira (23) e vai até 1º de abril, oferecendo condições especiais para renegociação de dívidas em todo o Brasil. No Tocantins, mais de 639 mil consumidores inadimplentes podem acessar ofertas de negociação com descontos que, segundo a organização, podem chegar a 99%, incluindo opção de pagamento via Pix.

Por Wesley Silas

Com o avanço da inadimplência no país, o Feirão Serasa Limpa Nome volta a reunir empresas credoras para facilitar acordos e estimular a regularização do CPF. A Serasa informa que, nesta edição, participam mais de 2,2 mil empresas, com ofertas para débitos como bancos e cartões, contas básicas (água, energia e gás), telefonia, varejo, financeiras e securitizadoras.

Em âmbito nacional, a mobilização concentra mais de 620 milhões de ofertas, e o consumidor pode fechar acordos pelos canais digitais da Serasa. Além disso, os Correios atendem presencialmente em mais de 7 mil agências, com isenção de taxas para a negociação durante o período do mutirão, conforme divulgação das instituições parceiras.
Inadimplência segue em alta

De acordo com a Serasa, o Brasil iniciou o ano com 81,3 milhões de consumidores negativados. O volume de débitos em aberto, ainda segundo a empresa, soma 327 milhões de dívidas, com valor total estimado em R$ 524 bilhões. Entre os segmentos mais associados às pendências estão bancos e cartões, contas básicas e financeiras.

Feirão Serasa Limpa Nome abre negociações com até 99% de desconto; Tocantins soma mais de 639 mil inadimplentes
No Tocantins, a Serasa aponta que o estado reúne mais de 639 mil inadimplentes e um estoque de dívidas que ultrapassa 2,6 milhões de registros, com valor total superior a R$ 3,8 bilhões. Os principais débitos estariam concentrados em bancos e cartões, varejo e financeiras.
Canais digitais e atendimento presencial

Para consultar ofertas e renegociar, o consumidor pode usar os canais oficiais:

No atendimento presencial dos Correios, a orientação é que o titular da dívida apresente documento oficial com foto. As condições informadas para as agências são as mesmas disponibilizadas no ambiente digital.

Em nota, a diretora da Serasa, Aline Maciel, afirma que a renegociação pode funcionar como ponto de partida para reorganização do orçamento. Já o presidente dos Correios, Emmanoal Rondon, destaca o papel da rede de agências na ampliação do acesso ao serviço, principalmente em locais onde o atendimento presencial ainda é essencial.

Com participação ampliada de empresas e atendimento digital e presencial, o Feirão Serasa Limpa Nome busca oferecer alternativas para quem pretende reduzir dívidas e regularizar o nome. Para os consumidores tocantinenses, a recomendação é consultar os canais oficiais e comparar propostas antes de fechar o acordo, observando prazos, valores finais e a capacidade real de pagamento para evitar novo endividamento.

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