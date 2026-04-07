Governador Wanderlei Barbosa é convidado para a 4ª Farm Day em Cariri e reforça apoio ao setor produtivo

Evento do agronegócio se consolida como um espaço de integração, inovação e fortalecimento do setor produtivo no Tocantins

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu nesta terça-feira, 7, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, o presidente do Grupo Fazendão, Volney Aquino, e a vice-presidente Ariane Stival. Durante o encontro, o chefe do Executivo estadual recebeu o convite para participar da 4ª edição da Farm Day, evento voltado para o agronegócio que reúne produtores, empresas, especialistas e instituições em um ambiente de negócios, conhecimento e inovação.



O governador Wanderlei Barbosa reforçou a importância de mais uma edição da feira e o impacto que ela traz para o fortalecimento do setor produtivo no Tocantins. “Agradeço, Volney Aquino, pelo convite, pois a feira já se consolidou como um espaço importante de integração entre empresários e produtores, contribuindo diretamente para o crescimento da economia do nosso estado. Logo teremos a Agrotins, mas antes estaremos marcando presença na 4ª Farm Day”, destaca.

O presidente do Grupo Fazendão, Volney Aquino, aproveitou a ocasião e estendeu o convite a todos os tocantinenses. “Convidamos a população do Tocantins para o evento que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de abril, em Cariri do Tocantins. Será uma honra contar com a presença de todos”, reforça.

A data de realização da 4ª edição da Farm Day, de 16 a 18 de abril, marca o encerramento do ciclo de colheita. A programação inclui painéis com personalidades renomadas do agronegócio, palestras, cursos e workshops abordando temas estratégicos para o crescimento do setor.

Farm Day

A Farm Day, promovida pelo Grupo Fazendão, traz como um dos destaques desta edição o novo local em que o evento será realizado. O espaço foi projetado para enriquecer a experiência dos visitantes, reunindo produção, tecnologia, indústria e mercado em um único ambiente. Além disso, a área possui um campo experimental de 30 hectares com sorgo demonstrativo e também contará com leilões, demonstrações práticas e visitas guiadas.

Texto: Mara Sousa/Governo do Tocantins

Fotos: Ademir dos Anjos/ Governo do Tocantins