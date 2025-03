Ikigai Piscicultura Sustentável: Empresa de Gurupi será mostrada no programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Por Wesley Silas

A história da Ikigai Piscicultura Sustentável, de Gurupi, será exibida em nível nacional e internacional no renomado programa “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, às 7h50 do próximo sábado, dia 08, logo após o “Bom Dia Sábado”. Marise Tanaka Suzuki, sócia da empresa, compartilhou ao Portal Atitude a importância do reconhecimento da Ikigai como a primeira empresa do Tocantins a participar do programa em âmbito nacional.

Marise Suzuki destacou-se internacionalmente, participando de uma missão comercial na Alemanha, após ser selecionada por um edital da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, entre outros. Agora, sua trajetória será contada no programa da Globo, exibido aos sábados.

“Estar presente em um programa dessa magnitude é um sonho que supera nossas antigas projeções. Inicialmente, tínhamos objetivos mais locais, focados no estado ou na região norte de Goiás. No entanto, alcançar tamanha abrangência nacional e internacional é extraordinário”, relatou Marise Suzuki.

A reportagem trará a história da Ikigai em um segmento de 10 minutos, servindo como inspiração para mostrar que é possível criar peixes sem a necessidade de represas ou rios.

“A essência do programa é destacar toda a cadeia produtiva de um pequeno produtor. Esperamos abrir portas para outros empreendedores, mostrando que a piscicultura pode ser realizada em qualquer lugar, com o uso de água de poço artesiano. Nosso objetivo é tornar a prática mais acessível e popular, permitindo que pequenos produtores consigam levar seus produtos diretamente ao consumidor final”, explicou Marise.

A equipe de jornalismo chegou a gravar em um Mercado de Gurupi para mostrar a parceria com a Ikigai Piscicultura:

A participação da Ikigai Piscicultura no programa “Pequenas Empresas & Grandes Negócios” representa um ganho para o setor de piscicultura sustentável no Tocantins e no Brasil, destacando a inovação e a resiliência de pequenos empreendedores. A exposição nacional e internacional não só eleva o perfil da empresa e do município de Gurupi, mas também serve de exemplo para outros produtores, reforçando a possibilidade de integração entre sustentabilidade e sucesso comercial.