Prefeitura de Formoso confirma aporte de R$ 800 mil do Governo, mas afirma que não dispõe de recursos próprios para restante das despesas

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Formoso do Araguaia confirmou o cancelamento da temporada da praia Recanto da Ilha deste ano. Em nota oficial, o Executivo municipal informou que, apesar de ter recebido um aporte de aproximadamente R$ 800 mil do Governo do Estado do Tocantins de emenda parlamentar a contratação de atrações artísticas, o município não dispõe de orçamento complementar para arcar com as despesas estruturais e operacionais do evento. A decisão, segundo a gestão, baseou-se em relatórios técnicos e jurídicos que apontaram riscos ao equilíbrio fiscal das contas públicas.

O aporte estadual e os custos operacionais

De acordo com o comunicado da prefeitura, a verba de R$ 800 mil foi viabilizada por meio de articulação do governo estadual e de emenda parlamentar da deputada estadual Claudia Lelis. O montante, contudo, era restrito exclusivamente ao pagamento dos shows musicais.

A administração municipal justificou que a viabilização do evento exigiria contrapartida financeira expressiva do Tesouro Municipal. Os recursos próprios seriam aplicados em áreas como:

Montagem de estrutura física e logística;

Esquema de segurança pública e privada;

Plantões de saúde e atendimento de emergência;

Serviços de limpeza urbana e saneamento temporário.

Justificativa técnica e administrativa

O município alegou que a destinação de verbas locais para a temporada comprometeria a manutenção de serviços essenciais contínuos. A nota destaca que o cancelamento foi respaldado por pareceres das secretarias de Finanças e Administração, além da Procuradoria Jurídica do Município, que recomendaram a preservação do erário em detrimento do calendário festivo.

O peso da responsabilidade fiscal e a falha no planejamento sazonal

Análise do Portal Atitude O cancelamento da temporada de praia de Formoso do Araguaia expõe a dependência crônica dos municípios tocantinenses em relação aos repasses externos para o fomento do turismo, mas também evidencia uma severa lacuna no planejamento estratégico da gestão pública local. Sendo a temporada de praia um evento previsível e consolidado no calendário cultural e econômico do município há décadas, a justificativa de inviabilidade financeira por falta de recursos para a estrutura aponta para a ausência de uma provisão orçamentária prévia e eficiente ao longo do ano. Ao depender exclusivamente de emendas de última hora para os shows e colapsar diante dos custos operacionais ordinários, a prefeitura repassa o prejuízo diretamente ao comércio, rede hoteleira e prestadores de serviços locais. A decisão, embora se ampare no discurso de prudência fiscal para evitar sanções de órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado (TCE), reflete um modelo administrativo reativo, que falha em antecipar e estruturar financeiramente um dos principais ativos econômicos da própria região.

Confira a Nota da Prefeitura