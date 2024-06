Lagoa da Confusão recebe 2º edição da Agrovale; abertura é hoje

da redação

A cidade de Lagoa da Confusão vai receber a 2ª edição da Feira Agrotecnológica do Vale do Araguaia (AgroVale 2024), que acontecerá de 27 a 29 de junho, no Parque de Exposições local. Vitrine de negócios para empresas do ramo agropecuário, com exposições de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas, a feira contará com cerca de 30 expositores de diversos segmentos do setor e espera receber agricultores, pecuaristas, produtores rurais, empresários do agronegócio e população em geral para conhecerem as novidades e tecnologias do campo, além de tendências e inovações do mundo agro.

A edição 2024 da AgroVale +Forte possui o tema “Segurança Alimentar com Sustentabilidade” e vem com um perfil mais tecnológico e com o foco na realização de negócios, sem abrir mão das grandes tradições das festas agro, com shows, exposições e gastronomia, se consolidando como a maior feira agrotecnológica do Vale do Araguaia.

“A AgroVale + Forte será um espaço para celebrarmos nossa identidade, valorizando as tradições culturais. Uma oportunidade única para conhecer as mais recentes tendências do mercado, adquirir conhecimento e estabelecer parcerias estratégicas”, disse o presidente do Sindicato Rural, Vanderlei Silva.

O evento faz parte do Circuito AgroForte 2024, que leva consultoria e treinamento, melhorando o desempenho dos expositores, garantindo a sua participação efetiva e aproveitamento das oportunidades de networking e negócios que certamente surgirão nos dias da AgroVale +Forte.

Entre as novidades da feira, estará o primeiro leilão de energia solar para produtores rurais, com preços mega-atrativos para o setor. E contará, também, com empreendedores da indústria e do comércio expondo suas marcas, produtos e serviços; Cooperativas de crédito como: Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) que estará disponibilizando crédito para energia sustentável, veículos, máquinas e equipamentos com taxas especiais e o Sicoob (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil) com linhas de créditos exclusivas aplicadas somente no evento; Arena do Agroconhecimento onde acontecerão palestras, workshops e oficinas para profissionais e estudantes da área agro; a rodada de churrasco e networking, um ambiente informal propício para a interação entre investidores, e ainda eventos tradicionais e artísticos que contará com rodeio profissional e shows comEvoney Fernandes, Dj Lelis, Piseiro do Barão, Turma do Padre Dudu e as duplas Lucas e Murilo e Matão e Monteiro.