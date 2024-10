Adolescente é assassinado a tiros em bar de Gurupi na madrugada desta sexta-feira

da redação

Um adolescente de 17 anos, identificado como M. D. S. S. B., foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira em um bar na avenida Sergipe, próximo ao setor Sol Nascente, em Gurupi. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de agressão com arma de fogo e, ao chegar ao local, encontrou a vítima estava inconsciente e apresentava um ferimento com sangramento intenso no pescoço, logo acima da clavícula, sugerindo lesão por arma de fogo.

“A equipe constatou que ele tinha pulso fraco e baixa saturação de oxigênio. Em uma tentativa de estabilizar a vítima, os socorristas o colocaram na maca e administraram oxigênio suplementar, monitorando os sinais vitais durante o transporte até o hospital”, afirmou o Corpo de Bombeiros.

No hospital, a equipe médica prontamente assumiu o atendimento, mas, após uma avaliação inicial, constatou a ausência de pulso. Em razão da gravidade do ferimento e das condições debilitadas, os médicos confirmaram o óbito do adolescente pouco depois de sua chegada à unidade. O corpo foi levado para o IML de Gurupi e o caso está sendo investigado.