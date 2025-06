Pré-Lançamento de alto padrão em Palmas tem 40% dos terrenos vendidos em 72 horas

Com arquitetura contemporânea e foco em qualidade de vida, empreendimento da Buriti se consolida como referência para quem busca morar ou investir com exclusividade

Por Redação

O mercado imobiliário de alto padrão vive um momento de aquecimento em Palmas, e o Buriti Garden Premium é um dos grandes protagonistas desse cenário. Lançado recentemente pela Buriti Empreendimentos, empresa do Grupo Brasil Terrenos, o condomínio já atingiu 40% dos lotes vendidos em tempo recorde, consolidando-se como um dos endereços mais desejados da capital para moradia ou investimento.

Instalado na ARSE 141-A, atrás do Estádio Nilton Santos, o Buriti Garden Premium atende a uma demanda crescente por empreendimentos voltados às classes A e B, que procuram segurança, valorização e bem-estar. O empreendimento oferece uma proposta diferenciada com base no conceito de Wellness Experience, tendência internacional que redefine o luxo como sinônimo de qualidade de vida.

“Palmas vive um momento de crescimento planejado e o Buriti Garden Premium responde exatamente à necessidade de quem procura um imóvel com requinte, segurança e valorização garantida. A resposta do público tem sido surpreendente, mas ainda temos ótimas oportunidades de terrenos disponíveis, inclusive em posições bastante estratégicas dentro do condomínio”, destaca Márcio de Paulo, gerente regional da Buriti Empreendimentos.

A proposta do Buriti Garden Premium vai além de um condomínio fechado. O projeto arquitetônico, assinado por nomes consagrados como Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, Renato Cunha e Yara Hasegawa, integra sofisticação, funcionalidade e paisagismo com foco no equilíbrio entre corpo e mente. Entre os diferenciais, estão uma Academia e Sala de Pilates by Hiit Live It, áreas para yoga e espaços pensados para desacelerar a rotina e viver com mais plenitude. São mais de 190 mil m² de área verde, área de pouso para helicóptero, vagas com ponto de recarga para carros elétricos, wine garden e complexo pet.

Outro ponto de destaque é a localização estratégica do empreendimento. Próximo a importantes instituições como a ULBRA, Universidade Católica, Hospital do Amor, Assaí Atacadista e Atacadão, o Buriti Garden Premium está em uma região com forte potencial de valorização urbana e econômica, impulsionada por novos projetos em desenvolvimento.

Condições Imperdíveis

A Buriti Empreendimentos está oferecendo condições especiais para os compradores. O stand de vendas está localizado no Edifício JK Business, com maquete física, totem digital e atendimento personalizado. Interessados podem agendar visitas ou obter mais informações pelo WhatsApp (63) 99209-2716.

Para quem deseja morar com sofisticação ou investir em um imóvel de alta performance, o Buriti Garden Premium é hoje uma das melhores oportunidades em Palmas. Segurança, conforto, qualidade de vida e valorização se encontram em um só lugar. Conheça e surpreenda-se.