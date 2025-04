Sindicato Rural de Gurupi recebe o presidente da Faet/Senar e presidentes dos sindicatos rurais do sul do Tocantins

A Faet Itinerante levanta demandas para atender melhor sindicatos e produtores rurais da região

por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi foi palco, nesta última segunda-feira (14), de mais uma edição do projeto Faet Itinerante, iniciativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Faet), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que tem como objetivo aproximar a Federação dos sindicatos rurais e dos produtores, ouvindo de perto as principais demandas do setor no estado.

O encontro contou com a presença do presidente da Faet/Senar, Paulo Carneiro, e reuniu lideranças sindicais de toda a região Sul do Tocantins. Estiveram presentes os presidentes dos sindicatos rurais de Formoso do Araguaia (Eurípedes Costa), Aliança do Tocantins (Gilvânia Barros) Araguaçu (Carlos Ribeiro), Dueré (Ozenira Caldeira) , Lagoa da Confusão (Vanderlei Silva),Palmeirópolis (Mércio Viana) e Figueirópolis (Afonso Martins).

Anfitrião do evento, o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, destacou a importância da iniciativa.

“Receber o Faet Itinerante em Gurupi é uma honra e também uma grande oportunidade. A escuta ativa da Federação junto aos sindicatos demonstra comprometimento real com o fortalecimento do setor agropecuário. Estamos juntos para construir soluções que atendam às necessidades dos produtores da nossa região”., afirmou Stival.

Durante a reunião, foram discutidas pautas como qualificação profissional, acesso a programas de assistência técnica, desafios logísticos, além da busca por maior representatividade e apoio institucional aos sindicatos locais.

O presidente da Faet/Senar ressaltou que o objetivo do Faet Itinerante é justamente promover uma escuta ativa e contínua, fortalecendo os laços com os sindicatos e levando soluções práticas às realidades de cada município tocantinense.

A iniciativa continuará percorrendo outras regiões do estado ao longo do ano, reafirmando o compromisso da Faet com a base produtora rural do Tocantins.