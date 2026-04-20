Coca-Cola BANDEIRANTES recebe o Troféu da Copa de Execução Coca-Cola Brasil 2025 e reforça cultura de excelência no ponto de venda

Reconhecimento nacional destaca a consistência da operação em Goiás e Tocantins e o trabalho integrado entre áreas para garantir execução de qualidade no mercado

Por Redação

A Coca-Cola BANDEIRANTES, franquia do Sistema Coca-Cola Brasil em Goiás e Tocantins e empresa do Grupo José Alves, celebra o recebimento do Troféu da Copa de Execução Coca-Cola Brasil 2025, reconhecimento que evidencia a excelência de execução no ponto de venda e a consistência da operação no mercado regional.

A entrega do troféu foi realizada em 18 de março de 2026, em evento presencial no Auditório UNIALFA, reunindo lideranças e convidados do Sistema. O troféu está atualmente na unidade da BANDEIRANTES e reforça o compromisso de manter a execução como prioridade e seguir elevando o padrão de qualidade no atendimento aos clientes.

O que é a Copa de Execução

A Copa de Execução é um indicador de excelência que avalia como a execução acontece dentro dos pontos de venda, considerando critérios de qualidade e padronização no mercado. Na prática, a execução se traduz em presença de portfólio, organização, abastecimento e visibilidade, além de rotinas que fortalecem a experiência de compra e a disponibilidade do produto ao consumidor.

Em 2025, o ciclo contou com um marco importante de preparação: a fase de aquecimento do ICE (Índice de Qualidade na Execução) começou em 1º de fevereiro e a medição oficial teve início em 1º de abril, contribuindo para alinhamento, foco e consistência ao longo do período.

Trabalho integrado e foco no cliente

A conquista reforça um pilar central da cultura da BANDEIRANTES: resultado é consequência de trabalho integrado. Da logística que garante disponibilidade, do sistema que mede e orienta decisões, do time comercial e de execução em campo, e do apoio das áreas que conectam estratégia e operação. Esse alinhamento fortalece a rotina no cliente e sustenta um padrão de execução mais consistente ao longo do ano.

Compromisso para 2026

Mais do que celebrar o troféu, a BANDEIRANTES reforça o compromisso de evoluir continuamente e manter a cultura de execução no centro do negócio, com disciplina, rotina e foco no cliente.