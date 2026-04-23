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quinta-feira, 23 abril

Turismo

Estratégia e qualificação: Com apoio do Sebrae, Peixe prepara setor turístico para a Temporada de Praia e busca sustentabilidade econômica

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Foco na profissionalização: Parceria entre Sebrae e Prefeituras visa transformar o fluxo sazonal em desenvolvimento duradouro para pequenos negócios locais

Por Wesley Silas

Com a chegada da tradicional Temporada de Praia, o Sebrae Tocantins intensifica sua atuação em municípios estratégicos, como Peixe, Araguacema, Araguatins e Araguanã. A iniciativa “Ação Temporada de Praia” foca na qualificação dos pequenos negócios para converter o grande fluxo de visitantes em um motor de desenvolvimento regional que permaneça ativo mesmo após o período de férias.

A imagem destaca a diversidade do potencial turístico de Peixe, unindo a exuberância das águas cristalinas da Praia da Tartaruga, a biodiversidade única das centenas de ilhas do Arquipélago do Tropeço e o valor cultural preservado em suas casas coloniais. Mais do que um destino de temporada, o município se consolida como uma rota de experiências que conectam o visitante à essência do Rio Araguaia e ao patrimônio histórico tocantinense.

A proposta prepara os empreendedores para elevar o padrão de atendimento e estruturar a gestão financeira e operacional. O objetivo central é garantir que os resultados econômicos não fiquem restritos aos meses de alta temporada, mas sirvam de base para a consolidação de empresas mais competitivas durante todo o ano.

Inovação e gestão no setor de alimentação

Na prática, a estratégia combina consultorias presenciais e capacitações em posicionamento digital, fator decisivo para a conversão de novos clientes. O setor de alimentação — um dos pilares da experiência turística em Peixe — recebe atenção exclusiva com foco na melhoria de processos internos e segurança alimentar.

Além disso, a ação incentiva a formalização por meio do Cadastur. O registro permite que o empresário acesse políticas públicas e linhas de crédito específicas, aumentando a robustez do ambiente de negócios local. A iniciativa está conectada aos programas Impulsionar Negócios e Cidade Empreendedora, ambos do Sebrae.

Para Ana Flávia Borges, analista do Sebrae Tocantins, o momento é de transição. “O empreendedor deve aproveitar a visibilidade da temporada para validar seu modelo de negócio, ajustando preços e serviços. Quando o planejamento é bem executado, o impacto positivo perdura”, pontua.

O desafio de tornar o turismo uma agenda perene em Peixe

A atuação do Sebrae é um passo fundamental, mas para que Peixe alcance seu potencial máximo, o Poder Público Municipal precisa assumir o protagonismo na concretização de um turismo perene. Não basta atrair o visitante apenas em julho; é necessário criar uma estrutura que sustente o interesse durante o ano inteiro.

O fortalecimento dessa agenda exige que o atendimento seja excepcional, iniciando-se na jornada digital antes da partida do turista e mantendo o vínculo após o seu retorno. Além disso, a estética urbana é o cartão de visitas: a construção de um Portal Moderno na entrada da cidade e a recuperação urgente da parte histórica são medidas essenciais para gerar valor simbólico e orgulho local.

A prefeitura deve atuar como facilitadora para a iniciativa privada, oferecendo segurança jurídica e incentivos para quem investe no município. Somente com a união entre infraestrutura pública de qualidade e serviços privados qualificados, Peixe deixará de ser um destino sazonal para se tornar uma referência turística consolidada no Norte do Brasil.

Com informações da Agência Sebrae de Notícias do Tocantins – ASN/TO

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